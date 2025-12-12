Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada

Hunderte Tiere vor Wassermassen gerettet

Stark betroffen war unter anderem der US-Bezirk Skagit County, der etwa auf halbem Wege zwischen Seattle und der kanadischen Grenze liegt. Er ist unter anderem für seinen Agrarsektor bekannt. Es seien auch Hunderte Tiere vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden, unter ihnen Pferde, Kühe und Hühner, berichtete der örtliche TV-Sender Komo.