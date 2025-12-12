Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Starke Regenfälle haben im Westen der USA und dem von Kanada schwere Überschwemmungen ausgelöst. Bis zu 100.000 Menschen sind allein in den Vereinigten Staaten von Evakuierungsmaßnahmen betroffen.
Im US-Bundesstaat Washington traten Dutzende Flüsse über ihre Ufer, viele Straßen und Felder waren überschwemmt. In einigen Ortschaften reichte das Wasser bis an die Hausdächer, berichtete CNN am Freitag. Gouverneur Bob Ferguson rief Bewohner dazu auf, Anweisungen der Behörden zu folgen und gefährdete Gebiete zu verlassen.
Behörden: „Lebensbedrohliche Fluten“
Berichte über Tote lagen zunächst nicht vor. Die Behörden warnten aber vor potenziell lebensbedrohlichen Überschwemmungen, auch in den kommenden Tagen. An einigen Flüssen sollen die Höchststände erst im Laufe des Freitags erreicht werden.
Gouverneur Ferguson sprach mit Blick auf die bereits erreichten hohen Wasserstände von einer „historischen“ Lage. Mehr als 30 größere Autobahnen seien für den Verkehr gesperrt worden. Zudem rief der Gouverneur den Notstand aus, um auf diese Weise schnell Hilfsgelder und Personal zu mobilisieren.
Hunderte Tiere vor Wassermassen gerettet
Stark betroffen war unter anderem der US-Bezirk Skagit County, der etwa auf halbem Wege zwischen Seattle und der kanadischen Grenze liegt. Er ist unter anderem für seinen Agrarsektor bekannt. Es seien auch Hunderte Tiere vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht worden, unter ihnen Pferde, Kühe und Hühner, berichtete der örtliche TV-Sender Komo.
Im Ort Sumas an der Grenze zu Kanada seien Dutzende Menschen aus den Wassermassen gerettet worden, meldete der Sender CNN. Die Küstenwache berichtete von dramatischen Rettungsaktionen, bei denen Gestrandete per Hubschrauber von ihren Dächern geholt wurden.
Nationalgarde und Bauern als Helfer
Auch Landwirte auf Traktoren unterstützen laut CNN verschiedene Rettungsaktionen. Die Nationalgarde half zudem bei den Rettungseinsätzen in den Flutgebieten. Mit Hubschraubern und Booten wurden Menschen in Sicherheit gebracht, meldete die Garde auf X.
Im Westen Kanadas, in der Region südöstlich von Vancouver, sei es ebenfalls zu Überschwemmungen gekommen. Dort seien nicht nur Straßen gesperrt, sondern Bewohner von etwa 1500 Grundstücken aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen oder auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten, wie kanadische Medien berichteten.
Wetterphänomen Grund für Starkregen
Grund für die starken Regenfälle ist ein Wetterphänomen mit dem Namen „atmosphärischer Fluss“. Diese Bänder mit extrem feuchter Luft können mehrere Tage lang heftigen Regen bringen.
Meteorologen warnten in US-Medien bereits vor dem nächsten Sturmsystem, das am Sonntag erwartet werde. Auf dem ohnehin schon durchnässten Boden könnte es Erdrutsche und neue Überschwemmungen auslösen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.