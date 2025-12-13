Vorteilswelt
Premiere am Sonntag

Alois Mühlbacher: Vom Wunderkind zum Klassik-Held

Oberösterreich
13.12.2025 15:00
Sänger Alois Mühlbacher startet nun auf der Bühne neu durch.
Sänger Alois Mühlbacher startet nun auf der Bühne neu durch.(Bild: Toni Suter)

Alois Mühlbacher aus Hinterstoder baut seine Karriere als Countertenor weiter aus; ab Sonntag singt er die Titelpartie in der Familienoper „Ich bin Vincent“ im MusikTheater an der Wien. Im „Krone“-Talk verrät er mehr über sich.

0 Kommentare

Seine musikalischen Wurzeln wird Alois Mühlbacher (30), der aus Hinterstoder stammt, nicht los: Er war als Kind und Jugendlicher einer der bekanntesten St. Florianer Sängerknaben.

Schon damals sammelte er Erfahrungen bei Tourneen, CD-Aufnahmen und Bühnenauftritten in der Welt der Profis – nun ist er selbst ein Profi: Mühlbacher reüssiert mittlerweile als Countertenor international, aktuell erobert er Wiener Bühnen.

Wie viel höher singen Sie als Countertenor? 
„Fast eine Oktave, es ist nicht anstrengend, man muss sich eine eigene Technik dafür erarbeiten, die bei mir ausgefeilt trainiert ist“, sagt er im „Krone“-Talk.

Er könnte auch tief singen
Seine natürliche Stimme wäre jetzt in Bassbariton-Lage: „Ich könnte sogar den tiefen Sarastro singen!“ Manchmal tut er das, aber nur „zum Spaß“, denn eines ist klar: „Man muss sich entscheiden, welchen Weg man geht. Man kann nicht einmal hoch oder einmal tief auf höchstem Niveau singen.“ Und Mühlbacher will nach oben.

Szenenbild: Ab Sonntag singt Alois Mühlbacher (Dritter von links) die Titelpartie in einer Oper ...
Szenenbild: Ab Sonntag singt Alois Mühlbacher (Dritter von links) die Titelpartie in einer Oper im MusikTheater an der Wien.(Bild: Herwig Prammer)

Ensemble, Musikvideo – und jetzt die Oper
Vor zwei Jahren gründete er gemeinsam mit seinem St. Florianer Mentor und Pianisten Franz Farnberger das Barockensemble „Pallidor“. Der Schwerpunkt liegt auf Bach-Kantaten – eine ideale Symbiose aus Mühlbachers Wurzeln und seiner aktuellen modernen künstlerischen Vision: Klassik mit zeitgemäßem Herzschlag! Darum rockte er auch einen Hit von Michael Jackson mit barockem Touch, machte daraus ein Musikvideo, wir haben darüber berichtet.

Nun ein neuer Schauplatz 
– nämlich das MusikTheater an der Wien. Ab Sonntag, 14. Dezember, singt Mühlbacher in der Familienoper „Ich bin Vincent! Und ich habe keine Angst“. Ein Traum erfüllt sich: „Ich habe vor vielen Jahren den ersten Knaben in der ’Zauberflöte’ gesungen. Aber jetzt als Countertenor zurückzukehren, ist natürlich etwas ganz Besonderes für mich.“

Die Familienoper von Gordon Kampe das bringt das Thema „Mobbing“ auf die Bühne: Vincent wird schikaniert, flüchtet sich in eine imaginäre Welt. Er versucht, alle seine Probleme intern mit sich selbst zu lösen, bis er den Mut findet, sich zu öffnen.

Mühlbacher meistert nun erstmals eine Titelpartie in einer Oper musikalisch und darstellerisch: „Ich freue mich wahnsinnig auf diese Produktion“. E. Rathenböck

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
