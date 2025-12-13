Alois Mühlbacher: Vom Wunderkind zum Klassik-Held

Er könnte auch tief singen

Seine natürliche Stimme wäre jetzt in Bassbariton-Lage: „Ich könnte sogar den tiefen Sarastro singen!“ Manchmal tut er das, aber nur „zum Spaß“, denn eines ist klar: „Man muss sich entscheiden, welchen Weg man geht. Man kann nicht einmal hoch oder einmal tief auf höchstem Niveau singen.“ Und Mühlbacher will nach oben.