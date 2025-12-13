Perfekte Teamarbeit: „Das grenzte an ein Wunder“

„So was habe ich noch nie gesehen“

„Wir haben die Brücke gesichert, weitere Kräne mussten geordert werden. In knapp zwei Stunden konnten wir den Fahrer bergen, 30 Minuten später den Beifahrer. Es war heftig, aber wir haben geliefert“, so Leidinger, der ergänzt: „Ich bin stolz auf mein Team. Aber ich bin kein Held, für mich ist das eine Berufung.“ Sein Kollege Walter Weidinger erzählt: „Ich bin seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr, aber so was hab’ ich noch nie gesehen. Die beiden Männer waren tief eingeklemmt. Die große Herausforderung war, die Verklemmung zu lösen. Es grenzte an ein Wunder, aber wir haben beide schwer verletzt herausgebracht.“