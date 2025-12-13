Vorteilswelt
Lebensretter-Ehrung

Perfekte Teamarbeit: „Das grenzte an ein Wunder“

Oberösterreich
13.12.2025 11:20
Bange Stunden und voller Arbeitseinsatz am Unfallort in Auswiesen. Einsatzleiter Mario Leidinger ...
Bange Stunden und voller Arbeitseinsatz am Unfallort in Auswiesen. Einsatzleiter Mario Leidinger (o.li.) und Manuel Mokry (o.re.) vom Roten Kreuz werden geehrt.

Wie die Einsatzkräfte den schrecklichen Brückeneinsturz in Linz erlebten und welche Personen sich dabei besonders ausgezeichnet haben – die „Krone“ sprach mit den Einsatzleitern von Feuerwehr und Rotem Kreuz.

Der 16. Juli 2025 – diesen Tag werden zwei Arbeiter der Firma Schmidhofer wohl nie wieder vergessen. Ein Tag, an dem rund 50 Feuerwehrmänner und Rettungssanitäter perfekte Arbeit geleistet hatten. Ein Tag, der am Ende für alle glimpflich ausgegangen war. Ein Lkw war in eine Brücke in Auwiesen gekracht, ein 50 Tonnen schweres Brückenteil stürzte daraufhin auf die Fahrerkabine und begrub die beiden Insassen unter sich. „Es war Glück im Unglück“, so Einsatzleiter Mario Mokry vom Roten Kreuz – denn es gleicht einem Wunder, dass Fahrer und Beifahrer überlebt haben. Es waren Männer wie Mario Leidinger (Einsatzleiter Berufsfeuerwehr Linz), sein Kollege Philipp Schmid, der als Kranfahrer vor Ort war und Walter Weidinger, der die Verletzten aus der Fahrerkabine befreit hatte, die in den verhängnisvollen Stunden eine wahre Meisterleistung vollbracht hatten.

Feuerwehrmann Walter Weidinger (o.) konnte die beiden Schwerverletzten aus dem Lkw ...
Feuerwehrmann Walter Weidinger (o.) konnte die beiden Schwerverletzten aus dem Lkw herausschneiden.

„So was habe ich noch nie gesehen“
„Wir haben die Brücke gesichert, weitere Kräne mussten geordert werden. In knapp zwei Stunden konnten wir den Fahrer bergen, 30 Minuten später den Beifahrer. Es war heftig, aber wir haben geliefert“, so Leidinger, der ergänzt: „Ich bin stolz auf mein Team. Aber ich bin kein Held, für mich ist das eine Berufung.“ Sein Kollege Walter Weidinger erzählt: „Ich bin seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr, aber so was hab’ ich noch nie gesehen. Die beiden Männer waren tief eingeklemmt. Die große Herausforderung war, die Verklemmung zu lösen. Es grenzte an ein Wunder, aber wir haben beide schwer verletzt herausgebracht.“

Kranfahrer Philipp Schmid arbeitete Stunden unter vollster Konzentration.
Kranfahrer Philipp Schmid arbeitete Stunden unter vollster Konzentration.

Ehrung bei Lebensretter-Gala am 18. Dezember
Die Männer zollen vor allem Kranfahrer Philipp Schmid höchsten Respekt: „Ich hab’ mit dem Kranfahrzeug die Brücke gesichert, war etwa drei Stunden unter höchster Konzentration im Kran“, so Schmid. Dann konnten die Rettungsmaßnahmen beginnen. „Von der Übergabe der Feuerwehr bis zum Wegfahren des ersten Rettungswagens waren es acht Minuten. Beim Beifahrer ebenso. Das war perfekte Teamarbeit“, bestätigt auch Mokry die gute Zusammenarbeit. Für diese Leistung werden sie in einer gemeinsamen Gala von „Krone“ und ORF geehrt.

Vera Lischka
Vera Lischka
