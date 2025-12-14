Lara: Die Geschichte eines besonderen Mädchens

Lara ist 14 Jahre alt und hält ihre Familie auf Trab. Denn die „pubertierende Rampensau“ (Zitat ihrer Mama) aus Pottenbrunn (NÖ) weiß genau, was sie will, und artikuliert das auch klar. Anders als andere: Denn sie kann weder gehen noch sprechen. Dafür aber laut lachen und glücklich leben.
Das ist die Geschichte eines Mädchens, das die Welt erobern will. Sein Name ist Lara. Sie kann nicht gehen, nicht einmal die Seiten ihrer geliebten Bücher umblättern. Und sie kann nicht sprechen. Na und? In ihrer schwarzen Kuschel-Jogginghose mit der goldenen Louis-Vuitton-Aufschrift und dem Nike-Kapuzenpulli sitzt sie im gemütlichen, weihnachtlich duftenden Familienhaus in ihrem Rollstuhl. Sie lacht auf – die Frage nach dem deutschen Popsänger Wincent Weiss lässt ihr Herz höherschlagen. „Oh ja“, sagt Mama Kimberly, „unsere Lara ist wohl sein größter Fan.“
