Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sie rockt das Leben

Lara: Die Geschichte eines besonderen Mädchens

Niederösterreich
14.12.2025 06:19
„Frohe Weihnachten“ hat Lara für die „Krone“-Leser mit ihren Augen geschrieben.
„Frohe Weihnachten“ hat Lara für die „Krone“-Leser mit ihren Augen geschrieben.(Bild: Imre Antal)

Lara ist 14 Jahre alt und hält ihre Familie auf Trab. Denn die „pubertierende Rampensau“ (Zitat ihrer Mama) aus Pottenbrunn (NÖ) weiß genau, was sie will, und artikuliert das auch klar. Anders als andere: Denn sie kann weder gehen noch sprechen. Dafür aber laut lachen und glücklich leben.

0 Kommentare

Das ist die Geschichte eines Mädchens, das die Welt erobern will. Sein Name ist Lara. Sie kann nicht gehen, nicht einmal die Seiten ihrer geliebten Bücher umblättern. Und sie kann nicht sprechen. Na und? In ihrer schwarzen Kuschel-Jogginghose mit der goldenen Louis-Vuitton-Aufschrift und dem Nike-Kapuzenpulli sitzt sie im gemütlichen, weihnachtlich duftenden Familienhaus in ihrem Rollstuhl. Sie lacht auf – die Frage nach dem deutschen Popsänger Wincent Weiss lässt ihr Herz höherschlagen. „Oh ja“, sagt Mama Kimberly, „unsere Lara ist wohl sein größter Fan.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
161.734 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.334 mal gelesen
Ski Alpin
Erster Sieg für Vonn seit 2018 – und was für einer
92.942 mal gelesen
Lindsey Vonn legte eine Traumfahrt hin.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf