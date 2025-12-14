Lara: Die Geschichte eines besonderen Mädchens

Das ist die Geschichte eines Mädchens, das die Welt erobern will. Sein Name ist Lara. Sie kann nicht gehen, nicht einmal die Seiten ihrer geliebten Bücher umblättern. Und sie kann nicht sprechen. Na und? In ihrer schwarzen Kuschel-Jogginghose mit der goldenen Louis-Vuitton-Aufschrift und dem Nike-Kapuzenpulli sitzt sie im gemütlichen, weihnachtlich duftenden Familienhaus in ihrem Rollstuhl. Sie lacht auf – die Frage nach dem deutschen Popsänger Wincent Weiss lässt ihr Herz höherschlagen. „Oh ja“, sagt Mama Kimberly, „unsere Lara ist wohl sein größter Fan.“