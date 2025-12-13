Vorteilswelt
Bauernbub als Star

„Bei fünf Millionen Zusehern darf man nervös sein"

Oberösterreich
13.12.2025 17:00
Florian Mitter, Bauernbub aus Vorderweißenbach, liebt die große Bühne.
Florian Mitter, Bauernbub aus Vorderweißenbach, liebt die große Bühne.(Bild: Markus Wenzel)

Florian Mitter, das Friedenslichtkind des ORF OÖ aus Vorderweißenbach, zwischen Traktorfahren und großen TV-Auftritten. Bei Florian Silbereisen war er mit den „No Angels“ auf der Bühne, mit DJ Ötzi gab's ein gemeinsames Video. 

Zwei Kerzen brennen am Adventkranz, Zeit für vorweihnachtliche Ruhe kommt bei der Familie Mitter aber nicht so wirklich auf. Hat wohl damit zu tun, dass es Sohnemann Florian ziemlich herumreißt. Als Friedenslichtkind hat der 13-Jährige viel zu tun. Eine Reise zum Papst nach Rom, der Auftritt bei Florian Silbereisen, ein Besuch beim Bundespräsidenten, die „Licht ins Dunkel“-Gala, eine Fahrt zur Europäischen Union, der junge Mann ist heiß begehrt. „Für uns ist es anstrengend, aber ihn freut es sehr“, lacht der Papa.

Mit elf Jahren schon auf dem Traktor
Der Pfarrer und die Goldhaubenfrau des Ortes haben Florian für diese Aufgabe beworben. Und es hat geklappt. Von der Schule ist er freigestellt, kein Problem als guter Schüler. Dessen großes Hobby neben dem Zieharmonikaspielen die Landwirtschaft ist. 50 Milchkühe und die Nachzucht befinden sich im Besitz der Familie Mitter. „Florian wird den Hof übernehmen. Er ist mit Leib und Seele Bauer, hat schon mit elf Jahren das Traktorfahren gelernt und kennt jede Kuh mit dem Namen“, so der Hausherr. „Stimmt. Meine Lieblingskuh ist die Flora und hat die Nummer 39. Wenn sie einen Stier bekommt, wird er Florian getauft“, so der Spitzbub.

Mit DJ Ötzi gab's ein Video
Der sich auch unter den Stars wohlfühlt. „Ich habe schon Andrea Berg, DJ Ötzi, Andy Borg, Florian Silbereisen und die No Angels kennengelernt. Und ich habe mit allen Fotos gemacht und mit DJ Ötzi sogar ein Video, indem er sagt: ,Florian ist ein toller Bursch und mein neuer Freund’“, zeigt uns der Jungspund die Aufnahmen stolz. Seine bisherigen Auftritte hat er gut gemeistert. „Bei fünf Millionen Zusehern darf man schon ein bisschen nervös sein“, spricht er die Show bei Silbereisen an.

Ein Lenkrad und einen Joystick für den Simulator
Und was wünscht sich der Teenager zu Weihnachten? „Ein Lenkrad und einen Joystick für meinen Landwirtschaftssimulator“, so der Blondschopf.

Vera Lischka
