„Bei fünf Millionen Zusehern darf man nervös sein“

Mit elf Jahren schon auf dem Traktor

Der Pfarrer und die Goldhaubenfrau des Ortes haben Florian für diese Aufgabe beworben. Und es hat geklappt. Von der Schule ist er freigestellt, kein Problem als guter Schüler. Dessen großes Hobby neben dem Zieharmonikaspielen die Landwirtschaft ist. 50 Milchkühe und die Nachzucht befinden sich im Besitz der Familie Mitter. „Florian wird den Hof übernehmen. Er ist mit Leib und Seele Bauer, hat schon mit elf Jahren das Traktorfahren gelernt und kennt jede Kuh mit dem Namen“, so der Hausherr. „Stimmt. Meine Lieblingskuh ist die Flora und hat die Nummer 39. Wenn sie einen Stier bekommt, wird er Florian getauft“, so der Spitzbub.