Ernst Mayr: Bodenständiger Chef, der putzen hilft

Kunden legen Wert auf Qualität

Er verweist auf das Know-how von Fussl: Ladenbau, Werbung und TV-Spots werden selbst gemacht. Bruder und Schwägerin kümmern sich um den Gesamteinkauf. Fussl, 2015 als bestes Familienunternehmen Österreichs ausgezeichnet, lässt viel in Asien fertigen: „Unsere Kunden sind in Bezirksstädten zu Hause. Sie legen Wert auf Qualität und nicht auf Fast-Fashion aus dem Online-Handel.“ Jetzt beschäftigt er sich mit Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter: „Basis ist Spaß an der Arbeit, kein Verteufeln, sie soll Erfüllung sein. Nur so erhalten wir den Wohlstand.“