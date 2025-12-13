Ernst Mayr: Bodenständiger Chef, der putzen hilft

In der vierten Episode von „Waldis Menschen“ besucht Reinhard „Waldi“ Waldenberger die Zentrale der Fussl Modestraße in Ort im Innkreis – ein österreichisches Familienunternehmen, das seit 1871 besteht und über 150 Filialen betreibt. Chef Ernst Mayr spricht über Strategie, Spaß an der Arbeit und warum seine Mitarbeiter ihn rügten.
Er ist einer der prominentesten Menschen der 1388-Einwohner-Gemeinde Ort im Innkreis: Ernst Mayr (55). Gemeinsam mit Bruder Karl, dessen Frau Maria und seiner Gattin Martina behauptet er sich mit dem Familienbetrieb Fussl Modestraße in fünfter Generation gegen große Marken wie Zara, H&M, Takko oder C&A.
„Habe schon Schaufenster geputzt“
Was im Krone-Podcast sofort zu hören ist: Ernst Mayr tritt als bescheidener Unternehmer der alten Schule auf. „Ich wurde acht Jahre im Schul-Konvikt St. Josef in Ried geprägt“, sagt er. „Für mich zählen christliche Werte wie Anständigkeit, Treue und dass man nicht lügt. Ich habe in allen Abteilungen, vom Lager angefangen, gearbeitet. Mir ist keine Tätigkeit zu minder.“
Letzteres führte auch schon zu „Rügen“ seiner rund 1400 Mitarbeiter in 150 Niederlassungen in Österreich und 50 in Deutschland: „Ich hab schon Glühbirnen gewechselt und Schaufenster geputzt. Das gehöre sich nicht für einen Chef, haben viele gemeint.“ Mayr hält sich daran, aber nicht immer: Als eine Angestellte ihr Dienstauto schrottete, gab er ihr seines und nahm als Überbrückung ein Gebrauchtauto.
Kunden legen Wert auf Qualität
Er verweist auf das Know-how von Fussl: Ladenbau, Werbung und TV-Spots werden selbst gemacht. Bruder und Schwägerin kümmern sich um den Gesamteinkauf. Fussl, 2015 als bestes Familienunternehmen Österreichs ausgezeichnet, lässt viel in Asien fertigen: „Unsere Kunden sind in Bezirksstädten zu Hause. Sie legen Wert auf Qualität und nicht auf Fast-Fashion aus dem Online-Handel.“ Jetzt beschäftigt er sich mit Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter: „Basis ist Spaß an der Arbeit, kein Verteufeln, sie soll Erfüllung sein. Nur so erhalten wir den Wohlstand.“
