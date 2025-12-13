Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Waldis Menschen in OÖ

Ernst Mayr: Bodenständiger Chef, der putzen hilft

Oberösterreich
13.12.2025 05:30
Ernst Mayr (Fussl).
Ernst Mayr (Fussl).(Bild: Krone KREATIV/Fussl Modestraße)

In der vierten Episode von „Waldis Menschen“ besucht Reinhard „Waldi“ Waldenberger die Zentrale der Fussl Modestraße in Ort im Innkreis – ein österreichisches Familienunternehmen, das seit 1871 besteht und über 150 Filialen betreibt. Chef Ernst Mayr spricht über Strategie, Spaß an der Arbeit und warum seine Mitarbeiter ihn rügten.

0 Kommentare

Er ist einer der prominentesten Menschen der 1388-Einwohner-Gemeinde Ort im Innkreis: Ernst Mayr (55). Gemeinsam mit Bruder Karl, dessen Frau Maria und seiner Gattin Martina behauptet er sich mit dem Familienbetrieb Fussl Modestraße in fünfter Generation gegen große Marken wie Zara, H&M, Takko oder C&A.

„Habe schon Schaufenster geputzt“
Was im Krone-Podcast sofort zu hören ist: Ernst Mayr tritt als bescheidener Unternehmer der alten Schule auf. „Ich wurde acht Jahre im Schul-Konvikt St. Josef in Ried geprägt“, sagt er. „Für mich zählen christliche Werte wie Anständigkeit, Treue und dass man nicht lügt. Ich habe in allen Abteilungen, vom Lager angefangen, gearbeitet. Mir ist keine Tätigkeit zu minder.“

Karl Mayr sen. (verstorben) mit Söhnen Ernst , Andreas (v.r.). Das Familienunternehmen wurde ...
Karl Mayr sen. (verstorben) mit Söhnen Ernst , Andreas (v.r.). Das Familienunternehmen wurde 1871 gegründet.(Bild: Fussl Modestrasse)
Ernst Mayr mit Kardinal Christoph Schönborn (r). Der Vater zweier Söhne spendet oft für ...
Ernst Mayr mit Kardinal Christoph Schönborn (r). Der Vater zweier Söhne spendet oft für wohltätige Zwecke.(Bild: Fussl Modestrasse)

Letzteres führte auch schon zu „Rügen“ seiner rund 1400 Mitarbeiter in 150 Niederlassungen in Österreich und 50 in Deutschland: „Ich hab schon Glühbirnen gewechselt und Schaufenster geputzt. Das gehöre sich nicht für einen Chef, haben viele gemeint.“ Mayr hält sich daran, aber nicht immer: Als eine Angestellte ihr Dienstauto schrottete, gab er ihr seines und nahm als Überbrückung ein Gebrauchtauto.

Mayr als Läufer und Finisher beim Jerusalem-Marathon: „Vorbei an Heiligen Stätten, erhebend.“
Mayr als Läufer und Finisher beim Jerusalem-Marathon: „Vorbei an Heiligen Stätten, erhebend.“(Bild: Ernst Mayr)
Ernst Mayr mit Almaz Böhm (l), der Witwe von Karlheinz Böhm (Gründer der internationalen ...
Ernst Mayr mit Almaz Böhm (l), der Witwe von Karlheinz Böhm (Gründer der internationalen Äthiopienhilfe).(Bild: Fussl Modestrasse)

Kunden legen Wert auf Qualität
Er verweist auf das Know-how von Fussl: Ladenbau, Werbung und TV-Spots werden selbst gemacht. Bruder und Schwägerin kümmern sich um den Gesamteinkauf. Fussl, 2015 als bestes Familienunternehmen Österreichs ausgezeichnet, lässt viel in Asien fertigen: „Unsere Kunden sind in Bezirksstädten zu Hause. Sie legen Wert auf Qualität und nicht auf Fast-Fashion aus dem Online-Handel.“ Jetzt beschäftigt er sich mit Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter: „Basis ist Spaß an der Arbeit, kein Verteufeln, sie soll Erfüllung sein. Nur so erhalten wir den Wohlstand.“

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
150.070 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
136.627 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.331 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Oberösterreich
Waldis Menschen in OÖ
Ernst Mayr: Bodenständiger Chef, der putzen hilft
Krone Plus Logo
Schien- und Wadenbein
Wintersportler hat Pakt mit dem Verletzungsteufel!
Illegale Raketen
Schwerpunktaktion gegen Pyrotechnik an der Grenze
Seelsorger und Magier
„Zauberhafter“ Pfarrer geht erfolgreich neue Wege
Keine Rettung mehr
OÖ: Frau bei Forstarbeiten von Baum erschlagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf