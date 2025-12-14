Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid, LIVE ab 14.30 Uhr

Bundesliga
14.12.2025 06:26
Gelingt Rapid gegen BW Linz ein Sieg?
Gelingt Rapid gegen BW Linz ein Sieg?(Bild: GEPA)

17. Runde der österreichischen Bundesliga. Schlusslicht Blau-Weiß Linz empfängt Krisenklub Rapid. Wir berichten live – siehe Ticker unten. „Tipp: Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.“

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Die Blau-Weißen und die Grün-Weißen kämpfen in Linz um ein Ende ihrer langen Negativserien. Während das Schlusslicht seine letzten sieben Ligaspiele allesamt verlor, hat Rapid zuletzt in sieben Pflichtmatches sechs Niederlagen bei nur einem Remis kassiert. Seit fünf Partien stehen die Wiener ohne Zählbares da. Unter Interimstrainer Stefan Kulovits fanden die Hütteldorfer nicht den Weg aus der Krise und verloren alle drei Partien seit der Trennung von Peter Stöger.

„Wenn wir die Leistung wieder so abliefern, wird früher oder später der Sieg kommen. Am besten gleich am Sonntag“, betonte Flügelspieler Louis Schaub nach der Heim-Niederlage in der Conference League gegen Omonia Nikosia (0:1). „Ich glaube, dass die Verunsicherung weniger wird“, sagte Kulovits, der möglicherweise wieder auf Bendeguz Bolla setzen kann. In der Liga setzte es zuletzt Pleiten gegen den LASK (0:3) und Ried (1:2), nun könnte Blau-Weiß mit Heimvorteil den „Oberösterreich-Hattrick“ finalisieren und eine Serie gegen Rapid starten. Denn die jüngsten beiden Duelle in Oberösterreich entschieden die Linzer für sich. „Rapid ist in einer ähnlichen Situation wie wir. Es wird ein Kampfspiel“, prognostizierte BW-Interimstrainer Andreas Gahleitner.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
161.734 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.334 mal gelesen
Ski Alpin
Erster Sieg für Vonn seit 2018 – und was für einer
92.942 mal gelesen
Lindsey Vonn legte eine Traumfahrt hin.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid, LIVE ab 14.30 Uhr
Bundesliga im Ticker
Red Bull Salzburg gegen WAC, LIVE ab 14.30 Uhr
Bundesliga-Stimmen
Ärger und Wutrede: „Ist eigentlich ein Skandal“
Spiel gedreht
TSV Hartberg geht mit Heimsieg in die Winterpause
Klarer 3:0-Heimsieg
Rieder „Wikinger“ machen fette Beute gegen Altach!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf