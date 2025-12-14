Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid, LIVE ab 14.30 Uhr

„Wenn wir die Leistung wieder so abliefern, wird früher oder später der Sieg kommen. Am besten gleich am Sonntag“, betonte Flügelspieler Louis Schaub nach der Heim-Niederlage in der Conference League gegen Omonia Nikosia (0:1). „Ich glaube, dass die Verunsicherung weniger wird“, sagte Kulovits, der möglicherweise wieder auf Bendeguz Bolla setzen kann. In der Liga setzte es zuletzt Pleiten gegen den LASK (0:3) und Ried (1:2), nun könnte Blau-Weiß mit Heimvorteil den „Oberösterreich-Hattrick“ finalisieren und eine Serie gegen Rapid starten. Denn die jüngsten beiden Duelle in Oberösterreich entschieden die Linzer für sich. „Rapid ist in einer ähnlichen Situation wie wir. Es wird ein Kampfspiel“, prognostizierte BW-Interimstrainer Andreas Gahleitner.