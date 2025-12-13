SV Ried gegen SCR Altach, LIVE ab 17 Uhr

Die zwei Punkte hinter Ried liegenden Vorarlberger rüsten sich für ein unangenehmes „Kampfspiel“, wie es Trainer Fabio Ingolitsch formulierte. Das Gastspiel in Ried könne man als das „wahrscheinlich ekelhafteste Spiel des ganzen Jahres“ betiteln. „Niemand fährt gerne nach Ried, weil sie ihre eigenen Waffen haben. Unkonventionelle Dinge mit Innenverteidigern ganz in den Sturm vor bei Anstoß und Abstoß. Es ist alles mit dabei, was weh tut, wo man sich stellen muss“, erklärte Ingolitsch. Mit dem 3:0-Sieg zuletzt in Tirol tankte Altach allerdings zusätzliches Selbstvertrauen. Ingolitsch: „Der Trend geht nach oben, nachdem wir zwischenzeitlich eine schwierigere Phase hatten.“