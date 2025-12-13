SV Ried gegen SCR Altach, LIVE ab 17 Uhr

17. Runde der österreichischen Bundesliga. SV Ried empfängt SCR Altach. Wir berichten live – siehe Ticker unten. „Tipp: Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.“
Ried will den Schwung aus dem ersten Sieg der Klubhistorie bei Rapid mitnehmen. „Das letzte Spiel vor der Winterpause ist immer ein besonderes. Wir werden alles daran setzen, unser geschichtsträchtiges Kalenderjahr 2025 mit einem weiteren Höhepunkt zu beenden“, meinte Trainer Maximilian Senft. Leicht werde die Angelegenheit für die „Wikinger“ um den weiter fraglichen Torjäger Kingstone Mutandwa nicht. „Altach ist in der Tabelle zwar hinter uns, kommt mit sieben Punkten aus den letzten drei Runden allerdings in einem Formhoch nach Ried“, weiß Senft.
Die zwei Punkte hinter Ried liegenden Vorarlberger rüsten sich für ein unangenehmes „Kampfspiel“, wie es Trainer Fabio Ingolitsch formulierte. Das Gastspiel in Ried könne man als das „wahrscheinlich ekelhafteste Spiel des ganzen Jahres“ betiteln. „Niemand fährt gerne nach Ried, weil sie ihre eigenen Waffen haben. Unkonventionelle Dinge mit Innenverteidigern ganz in den Sturm vor bei Anstoß und Abstoß. Es ist alles mit dabei, was weh tut, wo man sich stellen muss“, erklärte Ingolitsch. Mit dem 3:0-Sieg zuletzt in Tirol tankte Altach allerdings zusätzliches Selbstvertrauen. Ingolitsch: „Der Trend geht nach oben, nachdem wir zwischenzeitlich eine schwierigere Phase hatten.“
