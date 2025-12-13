Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stammzellen gespendet

Wie acht Schüler zu Lebensrettern wurden

Oberösterreich
13.12.2025 16:00
Anna aus Losenstein rettete ein Leben.
Anna aus Losenstein rettete ein Leben.(Bild: Geben für Leben)

Rund 3500 Schülerinnen und Schüler aus Oberösterreich ließen sich bisher im Rahmen eines Sozialprojektes typisieren. Achtmal wurden ihre Stammzellen zur Behandlung von Leukämiekranken tatsächlich gebraucht und die jungen Menschen wurden möglicherweise zu Lebensrettern.

0 Kommentare

Während das Schicksal der Familie K. aus dem Innviertel das ganze Land berührt, zeigen Schüler, wie leicht man ein Leben retten kann. Wie berichtet, kämpft nicht nur Papa Rupert (49), sondern auch Mama Nina gegen den Krebs. Für die 42-Jährige wird nun dringend nach einem passenden Stammzellenspender gesucht. Am 14. Jänner findet deshalb in ihrer Heimatgemeinde Eggelsberg eine Typisierungsaktion für die engagierte Kindergärtnerin statt.

Begeisterung ist ungebrochen
Bereits typisieren ließen sich rund 3500 Schüler in ganz Oberösterreich. Der Startschuss für das Projekt „Leben retten“ fiel bereits im Jahr 2022 an der HTL Steyr. Gleich 275 Jugendliche ließen sich damals als potenzielle Lebensretter für schwerkranke Leukämiepatienten weltweit registrieren – die Begeisterung zu helfen ist seither ungebrochen.

An der HTL Steyr fiel im Jahr 2022 der Startschuss für das Projekt.
An der HTL Steyr fiel im Jahr 2022 der Startschuss für das Projekt.(Bild: Geben für Leben)

Wertvolle Erfahrung
„Die Schüler sind nicht nur Teilnehmer, sondern echte Akteure des Projekts. Sie planen, organisieren und führen die Aktion gemeinsam mit Geben für Leben durch. Eine Erfahrung, die verbindet und den Blick auf die Welt erweitert“, sagt Katharina Palatzky vom Verein Geben für Leben.

Stammzellen in Amerika gebraucht
Und in bereits acht Fällen wurden Schüler zu Lebensrettern. So spendete Anna aus Losenstein ihre Stammzellen an einen Mann aus den USA. Christof aus Gmunden half einem Teenager in Nordamerika: „Ich bekam genau an meinem 20. Geburtstag eine E-Mail von Geben für Leben und daraufhin auch gleich eine WhatsApp-Nachricht, dass meine Stammzellen eventuell benötigt werden und es kam wirklich zu einer Spende. Ich wünsche dem jungen Patienten alles Gute und hoffe, dass ihm meine Stammzellen helfen werden.“

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
157.371 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
151.705 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
145.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im Ticker
Der Grazer AK empfängt den LASK – ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im TICKER
LIVE: SV Ried muss gegen SCR Altach ran!
Krone Plus Logo
Branchenvertreter:
„Das EU-Verbot von Verbrennern war falsch“
Stammzellen gespendet
Wie acht Schüler zu Lebensrettern wurden
Premiere am Sonntag
Alois Mühlbacher: Vom Wunderkind zum Klassik-Held
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf