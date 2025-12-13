Anonymes Christkind macht vielen Kindern Freude

Die Volksschule Goisern bekam am 4. Dezember unerwartete Post. Es handelte sich um einen Brief, auf dem mit offenbar zittriger Seniorenhand die Adresse geschrieben stand. In dem Kuvert befanden sich drei 100-Euro-Scheine sowie folgendes, am Computer verfasstes und dann ausgedrucktes Schreiben: „Das ist ein anonymes Christkind für die Kinder, die aus finanziellen Gründen an Schitagen oder sonstigen Ausflügen nicht teilnehmen können.“

Insgesamt wurden sieben Einrichtungen beschenkt

Auch die beiden Kindergärten, die zweite Volksschule und die beiden Hauptschulen sowie der Verein „Fokus Mensch“ in Bad Goisern bekamen jeweils eine Spende in derselben Höhe von 300 Euro.