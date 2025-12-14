Vorteilswelt
Gemeinsam statt einsam

Ein Abend, an dem niemand alleine sein muss

Vorarlberg
14.12.2025 06:30
Ein klein wenig Weihnachtszauber für alle, die in Gesellschaft feiern wollen.
Ein klein wenig Weihnachtszauber für alle, die in Gesellschaft feiern wollen.(Bild: Natanja Tiedemann-capturing big moments)

Die Weihnachtsfeier „Gemeinsam statt Einsam“ im Bregenzer „Austria Haus“ in Vorarlberg ist für viele Menschen zu einem echten Anker geworden – ein Heiligabend in bester Gesellschaft!

Als Lisa vor drei Jahren das erste Mal am 24. Dezember mit ihren drei Kindern beim Austria Haus in Bregenz eintraf, war sie nicht die Einzige, die vor Freude strahlte. Draußen dämmerte es, Lichterketten warfen warmes Licht auf die gedeckten Tische. Für die Alleinerziehende, die sonst alleine mit ihren Kindern zu Hause gewesen wäre, war es ein schönes Gefühl, den Heiligabend in Gesellschaft verbringen zu können. „Ich bin gern unter Menschen und fand es eine sehr nette Idee, dass man für jene, die vielleicht sonst alleine daheim sitzen, etwas auf die Beine stellt, damit man gemeinsam Weihnachten feiern kann.“ Die Kinder fanden gleich Anschluss und tollten herum, während Lisa mit anderen Gästen in Ruhe das Gespräch suchen konnte. „Es war eine so herzliche Stimmung“, schwärmt sie von der Atmosphäre.

Vorarlberg
