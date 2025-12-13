Polizei beschlagnahmte 22 Kilo Sprengstoff

„Den Leuten ist oft gar nicht bewusst, in welche Gefahr sie sich begeben. Detoniert beispielsweise eine große Kugelbombe, so ist das für Menschen im Umkreis bis zwei Metern potenziell tödlich“, warnt Polizei-Sprengstoffexperte Markus Kreilmeier. Passiert das im Inneren eines Wagens, erhöht sich die Schadenswirkung natürlich zusätzlich. „Das Auto fungiert dann wie ein Einschlussbehältnis, das den Druck enorm erhöht.“