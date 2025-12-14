Nähert sich: Gestatten, ich bin Komet „3I/ATLAS“!

Da kommt was auf uns zu! Der Stern von Bethlehem ist Teil der Weihnachtsgeschichte, empirisch jedoch nicht belegt. Der Atlas-Komet segelt am 19. Dezember aber tatsächlich an der Erde vorbei. Astronomin Dr. Ruth Grützbauch ordnet diesen Besucher aus einem fernen Sonnensystem ein.
Der Weltraum – unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2025. Dies sind die Abenteuer des Kometen 3I/Atlas, der seit Milliarden von Jahren durch Galaxien reist, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Das legendäre Raumschiff Enterprise rund um Captain Kirk und Mister Spock lässt grüßen! Doch was sich derzeit im All abspielt, stammt nicht aus einem Hollywood-Drehbuch. Es ist eine tatsächlich stattfindende astronomische Weltpremiere, die Forscher rund um den Globus fasziniert und so viele Fragen offenlässt, dass naturgemäß auch Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.