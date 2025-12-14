Nähert sich: Gestatten, ich bin Komet „3I/ATLAS“!

Der Weltraum – unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2025. Dies sind die Abenteuer des Kometen 3I/Atlas, der seit Milliarden von Jahren durch Galaxien reist, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Das legendäre Raumschiff Enterprise rund um Captain Kirk und Mister Spock lässt grüßen! Doch was sich derzeit im All abspielt, stammt nicht aus einem Hollywood-Drehbuch. Es ist eine tatsächlich stattfindende astronomische Weltpremiere, die Forscher rund um den Globus fasziniert und so viele Fragen offenlässt, dass naturgemäß auch Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen werden.