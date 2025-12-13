Umstürzende Esche erschlägt 51-jährigen Landwirt

Zweiter tödlicher Forstunfall innerhalb von zwei Tagen: Nachdem am Freitag eine 51-Jährige bei Waldarbeiten in Tiefgraben ums Leben gekommen war, wurde Samstagvormittag ein Gleichaltriger in Kopfing von einem Baum getroffen. Auch für den Landwirt kam jede Hilfe zu spät.
Gegen 9.45 Uhr heulten in der Innviertler Gemeinde Kopfing die Sirenen: Zwei Feuerwehren wurden zu einem Einsatz in ein unwegsames und steiles Waldstück gerufen, wo es zu einem Unfall bei Forstarbeiten gekommen war.
Von Baum erschlagen
Erstmeldungen zur Folge soll ein 51-Jähriger von einer umstürzenden Esche getroffen worden sein. Zwei Rettungswagen eilten zur Unfallstelle, doch auch der Notarzt konnte dem Landwirt nicht mehr helfen. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Feuerwehrleute kannten Toten
Für die Kameraden der Feuerwehren Engertsberg und Kopfing war der Einsatz besonders belastend, war der Verstorbene doch vielen Florianis bekannt. „Unsere Aufgabe war es, den Toten zu bergen“, schildert Einsatzleiter Michael Zahlberger von der FF Engertsberg. In einer Nachbesprechung versuchten die Feuerwehrleute, das Erlebte zu verarbeiten.
Zweites Unglück in zwei Tagen
Bei dem aktuellen Unglück handelt es sich um den bereits zweiten tödlichen Forstunfall innerhalb von zwei Tagen. Am Freitagvormittag kam es im 90 Kilometer entfernten Tiefgraben zu einem ähnlichen Unfall – eine 51-jährige Landwirtin verlor dabei ihr Leben.
