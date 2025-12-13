Umstürzende Esche erschlägt 51-jährigen Landwirt

Zweites Unglück in zwei Tagen

Bei dem aktuellen Unglück handelt es sich um den bereits zweiten tödlichen Forstunfall innerhalb von zwei Tagen. Am Freitagvormittag kam es im 90 Kilometer entfernten Tiefgraben zu einem ähnlichen Unfall – eine 51-jährige Landwirtin verlor dabei ihr Leben.