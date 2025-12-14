Austria-Trainer winkte sofort entschieden ab

Rund 13.000 Tickets waren bis Samstag weg. Der Lieblingsgegner kommt Sonntag wieder in die Generali-Arena. Lieblingsgegner? Austria-Trainer Stephan Helm winkt klar ab: „Ich mag diese Formulierung nicht. Die Spiele gegen Sturm waren immer sehr knapp und auf hohem Niveau.“ Die letzte Pleite gab’s vor fast zwei Jahren, am 2. Februar 2024 im Cup-Viertelfinale (0:2) – dann in sechs Spielen gleich vier Siege.
Helm betont: „Ja, wir konnten enge Partien für uns entscheiden. Wichtig ist, dass wir wieder so klar und konsequent sind.“ Ähnlich sieht’s Kapitän Manfred Fischer: „Jedem muss bewusst sein, dass wir den gleichen Fokus und die gleiche Intensität brauchen wie in den Spielen, in denen wir sie geschlagen haben. Dann wird es für Sturm wieder schwierig.“
