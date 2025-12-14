Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Mag ich nicht“

Austria-Trainer winkte sofort entschieden ab

Fußball National
14.12.2025 06:30
Austria-Trainer Stephan Helm.
Austria-Trainer Stephan Helm.(Bild: GEPA)

Rund 13.000 Tickets waren bis Samstag weg. Der Lieblingsgegner kommt Sonntag wieder in die Generali-Arena. Lieblingsgegner? Austria-Trainer Stephan Helm winkt klar ab: „Ich mag diese Formulierung nicht. Die Spiele gegen Sturm waren immer sehr knapp und auf hohem Niveau.“ Die letzte Pleite gab’s vor fast zwei Jahren, am 2. Februar 2024 im Cup-Viertelfinale (0:2) – dann in sechs Spielen gleich vier Siege. 

0 Kommentare

Helm betont: „Ja, wir konnten enge Partien für uns entscheiden. Wichtig ist, dass wir wieder so klar und konsequent sind.“ Ähnlich sieht’s Kapitän Manfred Fischer: „Jedem muss bewusst sein, dass wir den gleichen Fokus und die gleiche Intensität brauchen wie in den Spielen, in denen wir sie geschlagen haben. Dann wird es für Sturm wieder schwierig.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
161.734 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.334 mal gelesen
Ski Alpin
Erster Sieg für Vonn seit 2018 – und was für einer
92.942 mal gelesen
Lindsey Vonn legte eine Traumfahrt hin.
Mehr Fußball National
Bundesliga im Ticker
FK Austria Wien gegen Sturm Graz, LIVE ab 17 Uhr
Krone Plus Logo
Das große Interview
Jauk: „Spätestens dann sind alle Fragen geklärt!“
Krone Plus Logo
„Mag ich nicht“
Austria-Trainer winkte sofort entschieden ab
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid, LIVE ab 14.30 Uhr
Bundesliga im Ticker
Red Bull Salzburg gegen WAC, LIVE ab 14.30 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf