Austria-Trainer winkte sofort entschieden ab

Helm betont: „Ja, wir konnten enge Partien für uns entscheiden. Wichtig ist, dass wir wieder so klar und konsequent sind.“ Ähnlich sieht’s Kapitän Manfred Fischer: „Jedem muss bewusst sein, dass wir den gleichen Fokus und die gleiche Intensität brauchen wie in den Spielen, in denen wir sie geschlagen haben. Dann wird es für Sturm wieder schwierig.“