„Mord in Wien“: Zeit für etwas Unkonventionelles

Nachdem es in der heimischen Krimilandschaft so viele Paarungen gibt, wussten Sie in gewissen Bereichen auch, was Sie nicht machen wollten?

Malzer ist weder fesch noch sexy, noch wahnsinnig cool – das hat mir an der Rolle sehr gefallen. Es war extrem schön zu sehen, dass sie sich selbst so extrem überschätzt. Normalerweise sind solche Kommissare immer besonders cool. So als wären sie österreichische Lara Crofts. Malzer kann aber gar nicht gut schießen und ist in gewissen Situationen wie gelähmt, weil sie im Inneren arbeitet. Sie hat viel am Kasten, aber eher in ihrem Archiv – weniger mit der Waffe oder in brenzligen Situationen.