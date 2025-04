Montfortstadt erneut in schwarz-blauer Hand

Gemeinsamer Konsolidierungsfahrplan

Ähnlich wie in anderen Kommunen befinden sich auch die Feldkircher in einer wirtschaftlich herausfordernden Situation. So wurde von den Koalitionspartnern ein Konsolidierungsfahrplan für das Stadtbudget inklusive notwendiger Strukturmaßnahmen und Reformen vereinbart. „Auf den Schultern von Städten und Gemeinden lastet immer mehr Budgetverantwortung. Einsparungen sind unvermeidlich und zwingend erforderlich“, betonte der Bürgermeister. Anspruch sei es, als Stadt die Hoheit über die Finanzen so weit zurückzubekommen, dass wir wieder mehr Gestaltungsspielraum haben.