Helfer in der Not entpuppte sich als Gauner

Geldübergaben an einer Tankstelle in Hard

Anderes behaupten die Zeugen, darunter auch ein ehemaliger Mitarbeiter des Betrogenen: So habe es mehrere Geldübergaben an den vermeintlichen „Retter in der Not“ an einer Tankstelle in Hard gegeben. „Die 43.000 Euro haben mein Chef, ich und die Sekretärin zusammengekratzt.“ Vertrag mit dem Beschuldigten hätte es keinen gegeben. Was der insolvente Unternehmer im Nachhinein sehr bereut: „Ich bin ein gebürtiger Bregenzer Türke. Bei uns gilt noch Handschlagqualität. Das Wort gilt mehr als das Papier. Leider bin ich dadurch schon oft auf die Schnauze gefallen.“