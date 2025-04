Erst verfolgt, dann mit dem Messer attackiert

Im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung am vergangenen Montag in Dornbirn hat ein 22-Jähriger einen 31-Jährigen mit einem Klappmesser am Kinn verletzt. Die beiden Männer gerieten gegen 22.30 Uhr in Streit, und obwohl sich der 31-Jährige entfernte, ließ der 22-Jährige nicht von ihm ab. Leicht verletzt wurde auch eine 16-Jährige als Begleiterin des 31-Jährigen, die laut Polizei einzuschreiten versuchte. Der 22-Jährige wurde vorübergehend festgenommen.