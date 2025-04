Kritischer Blick auf die aktuelle Modeindustrie

Doch individuelles Konsumverhalten allein reicht nicht aus, weshalb Pitscheider-Soraperra auch dafür plädiert, gesetzliche Mindeststandards und transnationale Regelungen einzuführen. „Mode ist nicht nur ein persönlicher Ausdruck, sie ist auch politisch. Was wir tragen, woher es kommt und wie wir damit umgehen, hat globale Auswirkungen. Unser Ziel ist es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern zum Nachdenken und Handeln anzuregen.“ Oder wie es die Designer-Ikone Vivienne Westwood einmal so treffend formulierte: „Buy less, choose well, make it last.“