Zölle: Was geht nur in Donald Trumps Gehirn vor?

Was geht in Trumps Hirn vor? Aus seiner einstündigen kunterbunten Ankündigungsrede vor dem Weißen Haus in Jackie Kennedys Rosengarten konnte man es nur erahnen. Die Analyse von Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz: Trump als Zollfetischist wird, abgesehen von Preiserhöhungen, Chaos ernten und die Wirtschaft verunsichern.