Schwammerlsuche: „Leider überschätzen sich viele“

Ein kurzer Abstecher in den Wald ist nicht nur in Tirol eine erholsame Abwechslung – vor allem dann, wenn die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze liegen. Aber nicht nur Ruhesuchende nutzen die schattigen Plätzchen, sondern auch Schwammerlsucher können ihrem Hobby nachgehen und sich auf die Suche nach vielen köstlichen Pilzen machen.