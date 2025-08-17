Österreichs potentester Bulle hat 17.525 Kinder

Genüsslich mampft der hellbraune Stier mit dem weißen Kopf an seinem Heu – als wüsste er, dass ihm im Stall sowieso niemand die Show stiehlt. Aufmerksam mustern seine großen, sanften Augen die Besucher. Doch sobald ihn sein Pfleger aus der Box führt, wird klar: „Wintertraum“ ist kein Kuscheltier. Der Bulle bringt rund 1200 Kilogramm auf die Waage, jeder Schritt, jede Kopfdrehung ist eine Wucht.