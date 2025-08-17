Österreichs potentester Bulle hat 17.525 Kinder

LIVE: „Krisen-Derby“ zwischen LASK und Austria
Bundesliga im Ticker
Er ist der Superstar unter den Stieren. „Wintertraum“ bringt nicht nur 1200 Kilo auf die Waage, sondern auch genetisches Kapital. Mit 17.525 Nachkommen allein in Österreich und über 20.000 weltweit ist der Fleckvieh-Bulle dank Hightech und präziser Zuchtplanung ein echter Kälbchen-Macher.
Genüsslich mampft der hellbraune Stier mit dem weißen Kopf an seinem Heu – als wüsste er, dass ihm im Stall sowieso niemand die Show stiehlt. Aufmerksam mustern seine großen, sanften Augen die Besucher. Doch sobald ihn sein Pfleger aus der Box führt, wird klar: „Wintertraum“ ist kein Kuscheltier. Der Bulle bringt rund 1200 Kilogramm auf die Waage, jeder Schritt, jede Kopfdrehung ist eine Wucht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.