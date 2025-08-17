Vorteilswelt
Klagenfurt ist happy

Diese (Ex-)Kärntner sind noch gratis zu haben!

Kärnten
17.08.2025 11:59
David Toshevski sucht noch einen Klub.
David Toshevski sucht noch einen Klub.(Bild: GEPA)

Nach Abstieg und Mega-Umbruch zeigt sich Austria Klagenfurt mit dem Start in die 2. Liga zufrieden. Einige Ex-Spieler des Klubs tun sich – wie auch ehemalige WAC-Spieler – schwer, einen neuen Arbeitgeber zu finden!

Drei Spiele absolviert und sechs Zähler geholt – wegen der drei Minuspunkte nun freilich nur drei am Konto. Aber Austria Klagenfurt ist nach dem Abstieg in die 2. Liga und dem Mega-Umbruch bisher mit der Ausbeute nicht unzufrieden. „Darauf kann man aufbauen – auch, wenn ich einem möglichen Remis oder sogar Sieg bei der 2:3-Niederlage gegen die Austria Wien Amateure doch noch etwas nachtrauere“, betont Trainer Rolf Landerl.

Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Kärnten

