Diese (Ex-)Kärntner sind noch gratis zu haben!

Drei Spiele absolviert und sechs Zähler geholt – wegen der drei Minuspunkte nun freilich nur drei am Konto. Aber Austria Klagenfurt ist nach dem Abstieg in die 2. Liga und dem Mega-Umbruch bisher mit der Ausbeute nicht unzufrieden. „Darauf kann man aufbauen – auch, wenn ich einem möglichen Remis oder sogar Sieg bei der 2:3-Niederlage gegen die Austria Wien Amateure doch noch etwas nachtrauere“, betont Trainer Rolf Landerl.