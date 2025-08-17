Keine Funkverbindung: Eurofighter mussten starten

Zu einem zivilen Flugzeug, das sich auf dem Weg von Rijeka (Kroatien) nach Arnsberg (Deutschland) befand, habe es keine Funkverbindung gegeben, weshalb die Eurofighter starteten. „Im Raum Traunsee konnte die Funkverbindung hergestellt werden“, erklärte Bauer weiter. Anzeige wurde erstattet, hieß es.