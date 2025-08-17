Wird die Stadtstraße Aspern rechtzeitig fertig?

Gnadenlos knallt die Mittagssonne auf das Hausfeld in der Donaustadt herab. Trotz der tropischen Temperaturen herrscht hier hektische Betriebsamkeit. Inmitten des sich rasant verändernden Nordostens der Bundeshauptstadt wächst derzeit ein Projekt, das ebenso umstritten wie prägend ist: die Stadtstraße Aspern. Die „Krone“ war vor Ort und konnte sich vom aktuellen Baufortschritt überzeugen.