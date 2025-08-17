So lief Hartbergs Premiere in der Südstadt

Der Umbau der Profertil-Arena läuft nach Plan – am 1. November sollte Hartberg gegen die Austria wieder im eigenen Stadion spielen. Am Samstag aber wurde gegen Salzburg das Ausweich-Triple in der Südstadt eröffnet. Das war eine logistische Herausforderung, wovon sich die „Krone“ beim Lokalaugenschein live überzeugte.