Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

„Peacemaker“ vom Golfplatz

Kolumnen
17.08.2025 14:46
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

„Peacemaker“ – also „Friedensstifter“ – hieß ein schwerer Trommelrevolver der Marke Colt. Und tatsächlich war dieser in der Lage, Frieden zu stiften, nämlich jenen der Friedhöfe. Als großen Friedensstifter sieht sich auch US-Präsident Donald Trump. Er habe bereits sechs Kriege während seiner Amtszeit beendet und sei daher, sagt er, ein würdiger Kandidat für den Friedensnobelpreis.

EINERSEITS kann man da sofort den Protest der Kritiker vernehmen: Trump sei mit seinem autoritären Stil, seinen ständigen Drohungen und Beschimpfungen gegenüber politischen Gegnern alles andere als ein Friedensfürst.

ANDERERSEITS listete hierzulande sogar eine lachsrosa Gazette, die man wirklich nicht der übermäßigen Trump-Freundlichkeit verdächtigen kann, ganze sieben militärische Konflikte auf, bei denen Trump mehr oder weniger für das Schweigen der Waffen gesorgt hat: zwischen Indien und Pakistan, Israel und Iran, Thailand und Kambodscha, Ägypten und Äthiopien, aber auch – eher fiktiv – zwischen Serbien und Kosovo sowie zwischen Kongo und Ruanda und nun zu guter Letzt zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Trumps Vorgänger Barack Obama, der den Friedensnobelpreis tatsächlich erhalten hat, musste sich gegen Ende seiner Amtszeit von der linksliberalen „New York Times“ vorhalten lassen, er sei „Kriegspräsident Nummer 1“ in der US-Geschichte. Was also, wenn es Trump wirklich gelingt, für ein Ende des Ukraine-Kriegs zu sorgen?

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.175 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
158.393 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
130.221 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1930 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1884 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1703 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
„Peacemaker“ vom Golfplatz
„Krone“-Kommentar
Gut, wenn die Polizei ein Auge auf uns wirft
„Krone“-Kommentar
Was vom Gipfel bleibt: Der Umsturz  aller Werte
„Krone“-Kommentar
Sie werden in ein sehr schlechtes Licht gerückt
„Krone“-Kommentar
Nach Rekordjagd: Tourist, go home?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf