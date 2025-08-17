„Peacemaker“ vom Golfplatz

ANDERERSEITS listete hierzulande sogar eine lachsrosa Gazette, die man wirklich nicht der übermäßigen Trump-Freundlichkeit verdächtigen kann, ganze sieben militärische Konflikte auf, bei denen Trump mehr oder weniger für das Schweigen der Waffen gesorgt hat: zwischen Indien und Pakistan, Israel und Iran, Thailand und Kambodscha, Ägypten und Äthiopien, aber auch – eher fiktiv – zwischen Serbien und Kosovo sowie zwischen Kongo und Ruanda und nun zu guter Letzt zwischen Armenien und Aserbaidschan.