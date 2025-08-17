Fashion-Alarm in der Lagune: Emily jetzt in Venice

Neue Stars und ein Abgang

Die neuen Folgen knüpfen direkt an das Finale von Staffel vier an, die 2024 veröffentlicht wurde. Spannend auch hinter den Kulissen: Mit Minnie Driver und Bryan Greenberg stoßen neue Stars zum Cast dazu, während Camille Razat, die Camille gespielt hat, überraschend bekannt gab, dass sie nicht mehr dabei sein wird.