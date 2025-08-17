Vorteilswelt
Gondel-Glamour

Fashion-Alarm in der Lagune: Emily jetzt in Venice

Star-Style
17.08.2025 16:52
Paul Forman, Ashley Park, Lily Collins und Eugenio Franceschini bei den Dreharbeiten zur fünften ...
Paul Forman, Ashley Park, Lily Collins und Eugenio Franceschini bei den Dreharbeiten zur fünften Staffel von „Emily in Paris“ – dieses Mal in Venedig.(Bild: Viennareport)

Die Stadt der Gondeln mausert sich in diesem Sommer endgültig zum Hotspot für die Schönen und Berühmten. Nachdem Tech-Milliardär Jeff Bezos mit seiner Hochzeit die Lagunenstadt für einige fast „verdorben“ hat, sorgt jetzt Serien-Glanz für Aufregung: „Emily in Paris“ macht einen Abstecher nach Venedig!

0 Kommentare

Hauptdarstellerin Lily Collins wurde zusammen mit Serien-BFF Ashley Park (Mindy Chen) sowie Paul Forman (Nicolas de Léon) und Eugenio Franceschini (Marcello Muratori)  bei Dreharbeiten für die fünfte Staffel der Netflix-Hitserie gesichtet.

Und die Fashion-Fans dürfen schon jetzt aufatmen: Es wird wieder glamourös. Collins strahlte im schwarz-weißen Pünktchen-Kleid, während Park in einem feuerroten Outfit samt goldener Knöpfe alle Blicke auf sich zog. Mal romantisch, mal extravagant – Emily bleibt auch in der Lagunenstadt ein echter Hingucker.

Lily Collins und Ashley Park bei den Dreharbeiten in Venedig.
Lily Collins und Ashley Park bei den Dreharbeiten in Venedig.(Bild: Matteo Chinellato / PA / picturedesk.com)
Eine weitere Outdoor-Szene, in der sich Emily und Mindy in einer Bar oder einem Café treffen.
Eine weitere Outdoor-Szene, in der sich Emily und Mindy in einer Bar oder einem Café treffen.(Bild: Matteo Chinellato / PA / picturedesk.com)

Gedreht wurde unter anderem in einem Open-Air-Restaurant direkt am Wasser.

Typisch Emily!
Weitere Fotos zeigen Collins in einem roten „Ganzkörper-Dress“ mit Mini-Ballonrock, engem Oberteil und Spitzenärmeln aus demselben Material wie ihre Strumpfhosen. Typisch „Emily in Paris“ eben!

Lily Collins bei den Dreharbeiten in Venedig
Lily Collins bei den Dreharbeiten in Venedig(Bild: PPS/www.PPS.at)
Lily Collins bei den Dreharbeiten in Venedig
Lily Collins bei den Dreharbeiten in Venedig(Bild: PPS/www.PPS.at)

Schon im Mai hatte Collins Szenen in Rom gemeinsam mit Franceschini, der ihren neuen Freund spielt, aufgenommen. Klar ist: In Staffel fünf wird Emily nicht nur durch Paris wirbeln, sondern auch Italien unsicher machen – Venedig inklusive.

Paris, Rom, Venedig – wohin es Emily Cooper wohl noch verschlägt?
Paris, Rom, Venedig – wohin es Emily Cooper wohl noch verschlägt?(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Neue Stars und ein Abgang
Die neuen Folgen knüpfen direkt an das Finale von Staffel vier an, die 2024 veröffentlicht wurde. Spannend auch hinter den Kulissen: Mit Minnie Driver und Bryan Greenberg stoßen neue Stars zum Cast dazu, während Camille Razat, die Camille gespielt hat, überraschend bekannt gab, dass sie nicht mehr dabei sein wird.

Lesen Sie auch:
Lily Collins als Emily, Ashley Park als Mindy, Camille Razat als Camille in Folge 202 von „Emily ...
Fans sprachlos
Dieser populäre Star verlässt „Emily in Paris“!
24.04.2025
Dreh in Lagunenstadt
Hit-Serie „Emily in Paris“ zieht nun nach Venedig
14.07.2025

Fans dürfen sich also auf jede Menge Drama, Glamour und große Gefühle zwischen Paris, Rom und Venedig freuen.

