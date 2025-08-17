Fashion-Alarm in der Lagune: Emily jetzt in Venice

Die Stadt der Gondeln mausert sich in diesem Sommer endgültig zum Hotspot für die Schönen und Berühmten. Nachdem Tech-Milliardär Jeff Bezos mit seiner Hochzeit die Lagunenstadt für einige fast „verdorben“ hat, sorgt jetzt Serien-Glanz für Aufregung: „Emily in Paris“ macht einen Abstecher nach Venedig!
Hauptdarstellerin Lily Collins wurde zusammen mit Serien-BFF Ashley Park (Mindy Chen) sowie Paul Forman (Nicolas de Léon) und Eugenio Franceschini (Marcello Muratori) bei Dreharbeiten für die fünfte Staffel der Netflix-Hitserie gesichtet.
Und die Fashion-Fans dürfen schon jetzt aufatmen: Es wird wieder glamourös. Collins strahlte im schwarz-weißen Pünktchen-Kleid, während Park in einem feuerroten Outfit samt goldener Knöpfe alle Blicke auf sich zog. Mal romantisch, mal extravagant – Emily bleibt auch in der Lagunenstadt ein echter Hingucker.
Gedreht wurde unter anderem in einem Open-Air-Restaurant direkt am Wasser.
Typisch Emily!
Weitere Fotos zeigen Collins in einem roten „Ganzkörper-Dress“ mit Mini-Ballonrock, engem Oberteil und Spitzenärmeln aus demselben Material wie ihre Strumpfhosen. Typisch „Emily in Paris“ eben!
Schon im Mai hatte Collins Szenen in Rom gemeinsam mit Franceschini, der ihren neuen Freund spielt, aufgenommen. Klar ist: In Staffel fünf wird Emily nicht nur durch Paris wirbeln, sondern auch Italien unsicher machen – Venedig inklusive.
Neue Stars und ein Abgang
Die neuen Folgen knüpfen direkt an das Finale von Staffel vier an, die 2024 veröffentlicht wurde. Spannend auch hinter den Kulissen: Mit Minnie Driver und Bryan Greenberg stoßen neue Stars zum Cast dazu, während Camille Razat, die Camille gespielt hat, überraschend bekannt gab, dass sie nicht mehr dabei sein wird.
Fans dürfen sich also auf jede Menge Drama, Glamour und große Gefühle zwischen Paris, Rom und Venedig freuen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.