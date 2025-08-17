Täter flüchtete nach Messerstecherei in Asylheim

In einer Flüchtlingsunterkunft bei St. Andrä im Kärntner Lavanttal kam es Sonntagmittag zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Syrern. Der Täter flüchtete daraufhin.
Wie es zu dem Streit Sonntagmittag gekommen ist, muss noch geklärt werden. Auf jeden Fall wurde ein 18-jähriger Syrer dabei durch einen Bauchstich schwer verletzt – Tatverdächtiger ist ein 20-jähriger Landsmann. „Am Tatort konnte ein Messer sichergestellt werden, bei welchem es sich vermutlich um die Tatwaffe handelt. Der Verdächtige flüchtete in weiterer Folge“, berichte die Landespolizeidirektion Kärnten.
Großaufgebot bei Suche nach Täter
Während der 18-Jährige vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus geflogen wurde, machte sich die Polizei auf die Jagd nach dem mutmaßlichen Täter. „Sechs Außendienststreifen, sowie Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), des EKO Cobra, eine Diensthundestreife und der Polizeihubschrauber waren an der Suche beteiligt“, so die Polizei. Nach knapp einer Stunde konnte der Mann festgenommen werden.
