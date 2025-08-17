Täter flüchtete nach Messerstecherei in Asylheim

Großaufgebot bei Suche nach Täter

Während der 18-Jährige vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus geflogen wurde, machte sich die Polizei auf die Jagd nach dem mutmaßlichen Täter. „Sechs Außendienststreifen, sowie Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), des EKO Cobra, eine Diensthundestreife und der Polizeihubschrauber waren an der Suche beteiligt“, so die Polizei. Nach knapp einer Stunde konnte der Mann festgenommen werden.