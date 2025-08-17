Die Leidenschaft brennt überall im Fahrerlager

22 Fahrer in der Auslage, etliche helfende Hände hinter dem Vorhang. Die „Krone“ blickte in Spielberg hinter die Kulissen, besuchte die Zuständigen für die Zeitnehmung sowie die Mitarbeiter, die sich um die Kleidung der PS-Stars kümmern – eine Kolumne von „Krone“-Motorsportexperte Michael Höller.
Die Augen von Millionen Motorrad-Fans weltweit sind heute auf die 22 Fahrer gerichtet, die sich den Sieg beim MotoGP-Rennen in Spielberg ausfechten. Damit „das Werkl rennt“, im Fahrerlager und auf der Strecke alles reibungslos abläuft, arbeiten im Hintergrund rund 3000 Leute, die mit der MotoGP rund um den Globus reisen. 54 Trucks mit Equipment (bzw. drei volle Frachtflugzeuge bei Rennen außerhalb Europas) hat Veranstalter Dorna im Gepäck. Alleine der Aufbau der Zeitnehmung dauert drei Tage. „Der Abbau geht aber innerhalb eines halben Tages vonstatten“, erklärt man uns bei einem kurzen Abstecher in die „Heiligen Hallen“ der Rennleitung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.