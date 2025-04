Vor Cup: „Austrias Traum wird immer greifbarer“

„Natürlich kribbelt es schon. In der Mannschaft herrscht eine gute Hierarchie, jeder sprüht vor Selbstvertrauen, dazu kann daheim alles klargemacht werden. Das wird beflügeln“, meint Markus Suttner. Der am Mittwoch (20.30) seiner Austria im Cup-Halbfinale gegen Hartberg im Stadion die Daumen drückt. Beim bisher letzten Finale mit violetter Beteiligung stand der 37-Jährige am 3. Juni 2015 in Klagenfurt noch selbst auf dem Platz.