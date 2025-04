Schellhorn spielt den Mini-Musk

Wertlos ist es ebenfalls, von Wien aus den Bundesländern auszurichten, was sie jetzt zu tun haben. So, wie das Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn von den NEOS getan hat. Sich in völliger Selbstüberschätzung als Miniaturausgabe des von Donald Trump eingesetzten Bürokratenschrecks Elon Musk aufzuspielen, provoziert nur Widerstand und bringt höchstens ein paar Tage mediale Aufmerksamkeit.