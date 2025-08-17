Acht Autos bei Crash in A10-Tunnel involviert

Vier Verletzte bei Unfall auf A10 in Flachauwinkl

Bereits Samstagnachmittag war es auf der Tauernautobahn in Salzburg zu einem Unfall mit vier Verletzten gekommen. Ein Pkw mit angehängtem Wohnwagen kollidierte bei Flachauwinkl in Fahrtrichtung Salzburg mit der rechten Leitschiene und der Mittelleitschiene. Die 39-jährige Lenkerin aus Deutschland und die drei weiteren Insassen im Alter von sieben, elf und 39 Jahren wurden vom Roten Kreuz zu einem Arzt nach Flachau verbracht. An dem Fahrzeuggespann entstand erheblicher Sachschaden.