Folge: Langer Stau

Acht Autos bei Crash in A10-Tunnel involviert

Salzburg
17.08.2025 15:00
Der Hiefler Tunnel auf der Tauernautobahn (A10).
Der Hiefler Tunnel auf der Tauernautobahn (A10).

Ein Verkehrsunfall mit acht involvierten Fahrzeugen hat am Sonntagvormittag im Hiefler Tunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg laut ARBÖ für stundenlange Staus gesorgt. Der ÖAMTC sprach dabei von einer 15 Kilometer langen Blechkolonne. Es dürfte auch Verletzte geben.

Nach dem Unfall um 10 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg musste der Tunnel für eine Stunde gesperrt werden. Ersten Informationen der Einsatzkräfte zufolge dürften einige Personen leicht verletzt worden sein. Der 15 K0ilometer lange Rückstau reichte bis Eben im Pongau.

Stundenlanger Stau
Der ARBÖ rechnet damit, dass sich die Situation erst in den frühen Nachmittagsstunden vollständig entspannen wird. Zusätzlich kam es auch auf der B159 zwischen Bischofshofen und Werfen zu erheblichen Verzögerungen.

Vier Verletzte bei Unfall auf A10 in Flachauwinkl
Bereits Samstagnachmittag war es auf der Tauernautobahn in Salzburg zu einem Unfall mit vier Verletzten gekommen. Ein Pkw mit angehängtem Wohnwagen kollidierte bei Flachauwinkl in Fahrtrichtung Salzburg mit der rechten Leitschiene und der Mittelleitschiene. Die 39-jährige Lenkerin aus Deutschland und die drei weiteren Insassen im Alter von sieben, elf und 39 Jahren wurden vom Roten Kreuz zu einem Arzt nach Flachau verbracht. An dem Fahrzeuggespann entstand erheblicher Sachschaden.

