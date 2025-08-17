Schrecksekunde! Bub steckte mit Bein in Weiderost

Riesenschock für einen jungen deutschen Wanderer (5) und seine Familie am Sonntag in Söll (Tiroler Bezirk Kufstein). Bei einer Wanderung rutschte das Kind mit einem Bein zwischen die Eisenstreben eines Weiderostes. Die Feuerwehr eilte zu Hilfe.
Zum Zwischenfall kam es kurz nach Mittag nahe der „Hühneralm“ im Gemeindegebiet von Söll. Dort war der Fünfjährige gemeinsam mit seiner Familie aus Deutschland auf einer Wanderung unterwegs.
Ein Weiderost sollte den Ausflug aber schlagartig verändern: Das Kind rutschte beim Gang darüber mit einem Bein zwischen die Eisenstreben und blieb stecken. Versuche seiner Familie, den Burschen wieder zu befreien, scheiterten. Auch vorbeikommende Wanderer hatten kein Glück.
Feuerwehr war Helfer in der Not
Kurzerhand wurde die Freiwillige Feuerwehr Söll alarmiert. Diese konnte wenig später den Burschen mit vereinten Kräften und dem passenden Werkzeug aus seiner misslichen Lage befreien. Er hatte obendrein Glück im Unglück: Er blieb unverletzt!
