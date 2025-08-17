„Feuer am Himmel!“
Video zeigt Condor-Flug mit Flammen am Triebwerk
Eigentlich wollte sie nur entspannt in der Sonne liegen – doch dann staunte eine Urlauberin nicht schlecht: „Ich habe gerade gechillt, als ich bemerkte, dass ein Flugzeug direkt vor mir buchstäblich mit einem Feuer kämpfte“, schrieb eine Tiktokerin zu einem Clip, der derzeit viral geht.
Auf den Aufnahmen ist am Himmel ein Urlaubsflieger von deutschen Fluglinie Condor zu sehen und aus einem der Triebwerke schlagen plötzlich Flammen.
Bei dem Flug handelte es sich um Condor-Maschine DE 3665 von Korfu nach Düsseldorf. An Bord: 273 Passagiere und acht Crew-Mitglieder. Kurz nach dem Start meldete das Cockpit eine Störung – Augenzeugen wollen zuvor einen lauten Knall gehört und Feuer gesehen haben.
Hier TikTok-Video ansehen:
Condor betont, es habe sich nicht um einen Triebwerksbrand gehandelt, sondern um eine Störung des Luftstroms, bei der zeitweise Flammen sichtbar wurden.
Und dann auch noch das!
Trotzdem entschied der Pilot, die Maschine umzuleiten. Der Airbus überquerte die Adria und landete sicher im süditalienischen Brindisi. Für die Fluggäste bedeutete das eine unerwartete Zwangspause – inklusive einer Nacht im Süden Italiens.
Und dann auch noch das: Weil es nicht genügend Hotelzimmer gab, mussten einige Passagiere auf Feldbetten am Flughafen übernachten.
Auch auf X (früher Twitter) wurden Videos des Vorfalles geteilt. Hier ansehen:
Am Sonntagvormittag hob schließlich ein Ersatzflugzeug Richtung Düsseldorf ab. Die gestrandeten Reisenden konnten ihre Heimreise fortsetzen – und haben eine Geschichte im Gepäck, die sie wohl so schnell nicht vergessen werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.