Bitter! ÖFB-Teamstar fällt wochenlang verletzt aus

„Es sollte aber nicht so schlimm sein“

Wöbers am Samstag im deutschen Supercup in der 72. Minute angeschlagen ausgewechselter Nationalteam-Kollege verletzte sich also nicht schwerer. „Konny hat einen Krampf gehabt und Probleme mit seinem kleinen Zeh vorher schon, das war alles zusammen ein bisschen zu viel. Es sollte aber nicht so schlimm sein“, sagte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund nach dem 2:1-Sieg der Münchner gegen den VfB Stuttgart laut Sport1.