Der Oberschenkel!

Bitter! ÖFB-Teamstar fällt wochenlang verletzt aus

Fußball International
17.08.2025 14:24
Maximilian Wöber
Maximilian Wöber(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber fällt wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel mehrere Wochen aus!

Das gab Werder Bremen, der neue Klub des Verteidigers, zwei Tage nach Wöbers verletzungsbedingter Auswechslung bei der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld bekannt. Der Bundesligist gab am Sonntag an, „in den kommenden Wochen“ auf den Neuzugang verzichten zu müssen. Entwarnung gab es hingegen bei Bayern-Spieler Konrad Laimer, er erlitt nur einen Krampf.

Konrad Laimer erlitt nur einen Krampf ...
Konrad Laimer erlitt nur einen Krampf ...(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

„Es sollte aber nicht so schlimm sein“
Wöbers am Samstag im deutschen Supercup in der 72. Minute angeschlagen ausgewechselter Nationalteam-Kollege verletzte sich also nicht schwerer. „Konny hat einen Krampf gehabt und Probleme mit seinem kleinen Zeh vorher schon, das war alles zusammen ein bisschen zu viel. Es sollte aber nicht so schlimm sein“, sagte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund nach dem 2:1-Sieg der Münchner gegen den VfB Stuttgart laut Sport1.

Befürchtungen, dass sich Laimer beim Versuch, einen Ball vor der Outlinie zu retten, eine ärgere Muskelblessur zugezogen haben könnte, bewahrheiteten sich somit nicht. Der Außenverteidiger war an der Seitenlinie behandelt und anschließend ausgetauscht worden. An den Feierlichkeiten nach Schlusspfiff nahm der ÖFB-Nationalteam-Spieler aber schon wieder mit vollem Einsatz teil.

Porträt von krone Sport
krone Sport
