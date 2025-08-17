Illegales Straßenrennen am Wiener Gürtel gestoppt

Es hätte tödlich enden können! Mit heulenden Motoren und halsbrecherischem Tempo donnerten in der Nacht auf Sonntag ein 22-jähriger Autofahrer und ein Motorradlenker (21) über den Gürtel. Beide Seite an Seite, beide fast doppelt so schnell wie erlaubt. Ein illegales Straßenrennen – mitten in der Stadt, wo jederzeit Fußgänger die Straße queren oder andere Autos auftauchen können.