Duschgel: Produktrückruf wegen Infektionsgefahr

Zum Schutz der Verbraucher ruft Kneipp den Artikel „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude“ zurück, nachdem in diesem das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen worden ist.
Es sind ausschließlich die Chargen 2506917, 2506918 und 2506919 betroffen, der entsprechende Chargencode ist auf dem oberen Tubenfalz zu finden, wie die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) am Sonntag informierte.
Bakterium bei Kontrolle festgestellt
Der Verkauf und weitere Vertrieb der betroffenen Chargen wurde in Kooperation mit den entsprechenden Handelspartnern umgehend gestoppt. Das Bakterium wurde im Rahmen der standardmäßigen Qualitätskontrolle nachgewiesen.
Für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung gilt der Verbrauch als weitestgehend risikofrei, bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann es jedoch zu Infektionen kommen. Das Produkt sollte daher nicht weiterverwendet werden.
