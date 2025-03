Spardruck: Erster Zwist zwischen ÖVP und NEOS

Ein „klares Wort“ will NEOS-Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn mit den Gemeinden sprechen, wenn es darum geht, den maroden Staatshaushalt zu sanieren. „Wenn die Länder und die Gemeinden große Defizite bauen, dann ist der Finanzminister dagegen machtlos, zumindest kurzfristig“, erklärte Fiskalrat-Chef Christoph Badelt in der „Krone“. Auch die rot-weiß-roten Kommunen sind, so sind sich die Wirtschaftsforscher einig, mit Schuld am klaffenden Budgetloch.