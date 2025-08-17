Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Liveticker

MotoGP in Spielberg: Das Rennen ab 14 Uhr LIVE

MotoGP
17.08.2025 05:05
Wer holt den Sieg in Spielberg?
Wer holt den Sieg in Spielberg?(Bild: GEPA)

Die MotoGP gastiert in Spielberg! Das Rennen beginnt um 14 Uhr. Wir berichten live, siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

Der italienische Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi hat vor drei Ducati-Fahrern das MotoGP-Qualifying für den Grand Prix von Österreich in Spielberg gewonnen. Topfavorit Marc Marquez stürzte am Samstag in der finalen Phase und kam nicht über Startplatz vier hinaus. Im anschließenden Sprint war der Saisondominator auch aus der zweiten Reihe losfahrend aber wieder ein Klasse für sich. Er gewann wie heuer schon so oft vor seinem Bruder Alex. Dritter wurde KTM-Youngster Pedro Acosta.

  Im Qualifying klassierten sich Vorjahressieger Francesco Bagnaia und Alex Marquez, der von Bezzecchi um 16 Tausendstel distanziert wurde, vor Marc Marquez. Bezzecchi, heuer schon Gewinner in Silverstone und zuletzt in Brünn Zweiter, startet am Sonntag (14.00 Uhr) erstmals seit 2023 von der Pole Position aus in einen Grand Prix. Bester KTM-Mann in der Startaufstellung ist Enea Bastianini auf Position fünf. Dessen Tech3-Stallkollege Maverick Viñales fällt wegen seiner wieder akut gewordenen Schulterblessur für das restliche Wochenende aus. Acosta landete nach Problemen nur an der siebenten Stelle.

Erster Spielberg-Sieg für Marc Marquez
Der Sprint war eine klare Angelegenheit für Marc Marquez, der im 13. Samstag-Rennen der Saison den 12. Sieg sowie den ersten in Spielberg feierte. „Das war ein wichtiger Sieg. Nach dem Fehler im Qualifying war es nicht so einfach“, sagte Marquez, der inklusive der GP-Triumphe heuer schon 20 Mal gewonnen hat. Sein Vorsprung in der WM auf seinen Bruder wuchs auf 123 Punkte an.

  Bagnaia fehlen bereits 180 Zähler auf den Spitzenreiter. Denn der Italiener wurde im Sprint nach katastrophalem Start und großen Problemen an die letzte Stelle durchgereicht. Sechs Runden vor Schluss gab der mehrfache Spielberg-Triumphator dann sogar auf. Pole-Setter Bezzecchi rutschte auf Platz vier zurück.

Lesen Sie auch:
Die Fans geben rund um den Ring Gas.
MotoGP-Ärger
„Dann werden die Fans woanders hinfahren“
16.08.2025
Spielberg-Sprintrennen
KTM-Pilot auf dem Podest, Marc Marquez gewinnt
16.08.2025

Für KTM lief es auch im Hinblick auf den Grand Prix vielversprechend. Motorsportchef Pit Beirer war angesichts der starken Vorstellung mit Acosta auf dem Podest sowie Brad Binder (5.) und Bastianini (7.) bester Stimmung. „Wir freuen uns einfach sehr. Wir haben wieder die Richtung zum Podium gefunden. Kompliment an die ganze Mannschaft und die Fahrer“, sagte Beirer.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.022 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
153.820 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
126.509 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2336 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1869 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1693 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf