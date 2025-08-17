Vorteilswelt
Liebes-Aus!

Laura Rypa verkündet Trennung von Pietro Lombardi

Society International
17.08.2025 15:09
Alles Aus! Nach drei Ehejahren mit zwei gemeinsamen Kindern gehen Rypa und Lombardi getrennte ...
Alles Aus! Nach drei Ehejahren mit zwei gemeinsamen Kindern gehen Rypa und Lombardi getrennte Wege.(Bild: Krone KREATIV/Dwi Anoraganingrum/Action Press/picturedesk.com)

Trennungsschock bei einem der bekanntesten deutschen Promi-Paare! Laura Maria Rypa (29) hat am Sonntag völlig überraschend das Liebes-Aus mit Pietro Lombardi (33) bekannt gegeben.

 Auf Instagram schrieb sie: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben.“ Ein Satz, der ihre Fans sprachlos machte – schließlich wirkten Laura und der „DSDS“-Star zuletzt wie das perfekte Vorzeigepaar. Noch im Juni postete Lombardi an seinem Geburtstag ein Bild, auf dem er sie zärtlich auf den Kopf küsst. 

Über die Gründe erklärte die Influencerin: „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.“ Doch während Laura öffentlich Klarheit schaffte, schweigt Pietro bisher – weder auf Social Media noch gegenüber der Presse äußerte er sich zu dem überraschenden Statement.

Das Statement, das Laura Maria Rypa veröffentlicht hat.
Das Statement, das Laura Maria Rypa veröffentlicht hat.(Bild: www.instagram.com/lauramaria.rpa)

Zwei kleine Söhne
Gemeinsam hat das Paar zwei kleine Söhne. „Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen“, betonte Laura.

Zweite gescheiterte Ehe
Für Pietro ist es ein weiterer Rückschlag in Sachen Liebe: Nach seiner gescheiterten Ehe schien er mit Laura endlich das große Glück gefunden zu haben. Nun folgt die ernüchternde Wendung – und die Fans fragen sich: War das letzte Wort in dieser Beziehung wirklich schon gesprochen?

Lombardi wurde 2011 als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) bekannt. Von 2013 bis 2019 war er mit „DSDS“-Kollegin Sarah Engels verheiratet, mit der er ebenfalls einen Sohn hat. Rypa gab er 2022 das Jawort. 


Nach einem Streit von Lombardi mit Laura Maria Rypa soll es 2024 einmal zu einem Polizeieinsatz in der gemeinamen Villa gekommen sein.

