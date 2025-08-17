Flag-Footballerinnen Österreichs verpassen Bronze!

Das österreichische Frauen-Nationalteam im Flag Football hat am Sonntag bei den World Games in Chengdu die angestrebte Medaille verpasst!
Im Spiel um Bronze unterlag Europas bei diesem Turnier bestes Team Kanada nach einer 20:19-Halbzeit-Führung 20:38. Schon in der Gruppenphase hatten die Österreicherinnen gegen die Kanadierinnen verloren. Am Samstag war gegen die USA der Einzug in das Finale knapp verpasst worden, nun wurde es wie auch zuletzt in den USA 2022 Rang vier.
„Wir sind auf dem richtigen Weg!“
Der Fokus bei allen Teams liegt nun auf der Olympia-Premiere der Sportart 2028 in Los Angeles. Auf dem Weg dorthin sind für Rot-Weiß-Rot die EM schon in diesem September in Frankreich sowie die WM 2026 in Düsseldorf wichtige Meilensteine. „Wir haben bewusst junge Spielerinnen mitgenommen, um sie das erleben zu lassen“, sagte Chefcoach Robert Riedl. „Das Team wird stärker. Wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind das beste Team Europas. Wir wollen wieder den EM-Titel gewinnen. Wenn wir so zur EM und WM reisen, schaut es mit den Olympischen Spielen gut aus.“
World Games zu Ende
Die 12. World Games gingen mit der Schlussfeier zu Ende. Die österreichische Abordnung bilanziert in China wie vor drei Jahren in Birmingham in Alabama mit vier Medaillen – errungen in Gold durch den Kärntner Kickboxer Erik Zimmermann, zweimal in Silber durch das Jiu-Jitsu-Mixed Johannes Horak/Gernot Riegl sowie in Bronze durch die Faustball-Männer.
Kommentare
