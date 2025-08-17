Flag-Footballerinnen Österreichs verpassen Bronze!

„Wir sind auf dem richtigen Weg!“

Der Fokus bei allen Teams liegt nun auf der Olympia-Premiere der Sportart 2028 in Los Angeles. Auf dem Weg dorthin sind für Rot-Weiß-Rot die EM schon in diesem September in Frankreich sowie die WM 2026 in Düsseldorf wichtige Meilensteine. „Wir haben bewusst junge Spielerinnen mitgenommen, um sie das erleben zu lassen“, sagte Chefcoach Robert Riedl. „Das Team wird stärker. Wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind das beste Team Europas. Wir wollen wieder den EM-Titel gewinnen. Wenn wir so zur EM und WM reisen, schaut es mit den Olympischen Spielen gut aus.“