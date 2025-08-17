Sassy Holzinger: „Der Sound meines Lebens“

„Ein Neustart mit viel Respekt und Demut“, sagt Sassy Holzinger. Seit dem Ende der Band „Die SEER“ verfolgt die bekannte Sängerin ihr Solo-Projekt und geht im Herbst sogar auf Tour. Im „Krone“-Interview lässt sie hinter die Kulissen blicken, spricht über Schicksal und Lebensgefühl, Pläne und prominente Helfer auf ihrem Weg.
Sabine „Sassy“ Holzinger ist eine der bekanntesten Stimmen der österreichischen Musikszene. Mit Oberösterreich ist sie stark verbunden, denn sie hat ihre Kindheit und Jugend in Altmünster verbracht. Ihre Ebenseer Oma erkannte früh ihr Talent und sagte: „Dirndl, du muasst singen!“ Das tat sie, und sie wurde Frontfrau der Mundartband „Die SEER“.
Mit ihrer unverwechselbaren Stimme prägte sie Hits wie „Wilds Wossa“ oder „Hoamatgfühl“, die zu Klassikern wurden. Nach dem letzten SEER-Konzert im Dezember 2024 – wir haben darüber berichtet – und dem Tod ihres Vaters im März 2025, entschloss sich Holzinger, neue Wege zu gehen – und zwar solo.
Austro-Pop und junge Unterstützung
Ihre erste Single „Mama wü tanzen“ verbindet 1980er-Jahre-Feeling mit modernem Sound und ist ein hitverdächtiger Vorgeschmack auf ihr Debütalbum, das im November erscheint. Ihre Tour führt sie durch ganz Österreich.
„Krone“: Wie fühlt es sich an, auf der Bühne solo zu sein?
Sassy Holzinger: Es ist für mich ein Neustart mit sehr viel Respekt und Demut vor allem, was da auf mich zukommt. Keinesfalls „a gmahte Wiesn“, aber ich bin Gott sein Dank nicht ganz allein. Ich habe eine wunderbare Band auf der Bühne – tolle Musiker und Menschen. Alleine hätte ich das niemals geschafft.
Im Herbst startet Ihre Tournee. Was dürfen die Fans bei den Live-Auftritten erwarten – eher nostalgische SEER-Hits oder ganz neue musikalische Wege?
Ich sage gerne: Wir bringen mein musikalisches Leben auf die Bühne. Und es gibt Neues. Ich habe das Glück, mit einem jungen Komponisten und Texterteam, allen voran Thorsteinn Einarsson, an den neuen Songs arbeiten zu dürfen. Es entstanden einzigartige, frische, emotionale Songs mit Tiefgang und Lebensfreude. Diese Bandbreite werden wir bei der Tour auf die Bühne bringen. „Wilds Wossa“ und weitere SEER-Songs, die ich gesungen habe, werden genauso dabei sein wie „Mama wü tanzen“, „Ciao Ciao“ und „You are my Angel“ – einer meiner frühesten Songs.
Es gibt jetzt schon drei neue Singles, wie wichtig ist der Dialekt?
Ich möchte weiter im Dialekt singen, weil man seine Geschichten direkter in die Herzen des Publikums singen kann. In einigen tollen und intensiven Songwritingcamps entstand dann wunderbare neue Musik – sehr persönlich und authentisch und nahe am Leben.
Wie nah an Ihrem Leben? Geben Sie uns Einblick?
Mein Vater ist im März verstorben. Für ihn gibt es zwei sehr emotionale Songs auf dem Album, das am 7. November erscheinen wird. Auch für meinen Sohn Andreas haben wir ein Lied geschrieben. Ich bin sehr stolz darauf, meine Geschichten erzählen zu dürfen.
Welche persönlichen Emotionen stecken hinter der Single „Mama wü tanzen“?
Ein Lebensgefühl von damals: Unterwegs mit meinen Freundinnen in der Disco, Freiheit, Unbeschwertheit. Am Lagerfeuer mit Gitarre und kein Handy! Ich glaube, viele aus meiner Generation tragen diese Sehnsucht in sich, und mit diesem Song leben die Erinnerungen an diese Zeit wieder auf.
Welche Blicke aufs Leben wollen Sie Ihrer Generation unbedingt mitgeben?Was ich in diesem Jahr wieder gelernt habe, ist, wie wichtig jeder Moment, jede Berührung, jedes Gespräch sein kann. Nix aufschieben! Die Menschen, die einem wichtig sind, sollte man hegen und pflegen. Sie sind unser größter Schatz und machen unser Leben lebenswert. Und ganz wichtig: Ab und zu die Musik laut aufdrehen und durchs Wohnzimmer tanzen!
Der Song „Mama wü tanzen“ wird auch am ersten Solo-Album zu hören sein. Verraten Sie uns noch etwas über Ihr Album, das am 7. November erscheint?
Ich singe meine Geschichten, wunderschöne Musik – insgesamt elf Titel. Es sind Lieder, die mir jetzt schon ans Herz gewachsen sind, und natürlich werden wir sie im Konzert alle live spielen. Zwei Stunden Lachen, Lebensfreude und hin und wieder eine Träne vergießen: Ich freue mich schon sehr darauf, viele Menschen auf diese musikalische Reise mitnehmen zu dürfen.
Infos: Tour „Sassy – Die Stimme von ’Wilds Wossa’ live mit Band“ von 7. November bis 19. Dezember; www.sassy.at
