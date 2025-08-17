Sassy Holzinger: „Der Sound meines Lebens“

Ich sage gerne: Wir bringen mein musikalisches Leben auf die Bühne. Und es gibt Neues. Ich habe das Glück, mit einem jungen Komponisten und Texterteam, allen voran Thorsteinn Einarsson, an den neuen Songs arbeiten zu dürfen. Es entstanden einzigartige, frische, emotionale Songs mit Tiefgang und Lebensfreude. Diese Bandbreite werden wir bei der Tour auf die Bühne bringen. „Wilds Wossa“ und weitere SEER-Songs, die ich gesungen habe, werden genauso dabei sein wie „Mama wü tanzen“, „Ciao Ciao“ und „You are my Angel“ – einer meiner frühesten Songs.