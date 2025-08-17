Deutscher E-Biker bei Abfahrt schlimm gestürzt

Ein 39 Jahre alter Mann aus Deutschland ist am Sonntagvormittag in Blons mit seinem E-Bike zu Sturz gekommen. Trotz eines Schutzhelmes verletzte er sich am Kopfbereich und war zeitweise ohne Bewusstsein.
Der Deutsche war gemeinsam mit zwei Begleitern auf einer Fahrradtour im Großwalsertal unterwegs. Gegen 11.25 Uhr nahm das Trio die Abfahrt von Blons in Richtung Sonntag in Angriff, wobei der 39-Jährige das Ende der kleinen Gruppe bildete.
Nachdem er für einige Minuten aus dem Sichtfeld seiner Kameraden verschwunden war, kehrten diese um. Sie fanden ihren Begleiter schließlich in einer scharfen Rechtskurve auf dem Asphalt liegend vor. Der Verunfallte war zeitweise bewusstlos und wies deutlich sichtbare Verletzungen am Kopf auf, obwohl er einen Fahrradhelm trug.
Wohl zu schnell unterwegs
Auch nachdem er von den Rettungskräften erstversorgt worden war, blieb er desorientiert und konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Aufgrund der Spuren an der Unfallstelle kann eine Fremdbeteiligung nahezu ausgeschlossen werden – die Polizei geht davon aus, dass der Mann zu schnell in die Kurve gefahren war und deshalb zu Sturz kam.
Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
