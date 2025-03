Sieben Bürgermeister werden in Vorarlberg gewählt

Wahlbeteiligung als entscheidender Faktor

Gerade in den Gemeinden, in denen sehr knappe Entscheidungen erwartet werden, könnte die Wahlbeteiligung ein entscheidender Faktor sein. Die Wahlbeteiligung bei den Vorarlberger Kommunalwahlen fiel zuletzt niedrig aus, vor zwei Wochen nahmen 54,3 Prozent der Wahlberechtigten ihr Stimmrecht wahr. In den 96 Vorarlberger Gemeinden gab es – unmittelbar am Wahlsonntag am 16. März – neben 28 ÖVP-Bürgermeistern vier FPÖ- sowie drei SPÖ-Bürgermeister, ein Gemeindeoberhaupt stellten die Grünen. 19 Bürgermeister werden Listen zugerechnet. In 34 Kommunen werden erst noch die neu gewählten Gemeindevertretungen bestimmen, wer Bürgermeister wird.