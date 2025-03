Schon wieder Fußgeherin angefahren und geflüchtet

Kastenwagen rammte Frau

Die Polizei bittet weiterhin um Informationen, um den Fahrerflüchtigen erwischen zu können. Und es gibt jetzt auch noch einen zweiten Fall, dieses Mal in Mondsee: Hier war 30-jährige Einheimische am 18. März gegen 12.10 Uhr beim Überqueren des Schutzweges von einem weißen Kastenwagen touchiert und verletzt wurde. Die Frau, die nun zur Polizei kam und Anzeige erstattete, war zu Fuß in der Herzog Odilo-Straße in Richtung Ortszentrum Mondsee unterwegs und wollte den dort vorhandenen Schutzweg überqueren. Dabei fuhr von links kommend ein weißer Kastenwagen in ihre Richtung. Sie habe geglaubt, dass dieser stehenbleiben würde, weswegen sie ein paar Schritte nach vorne ging. Dabei habe sie der Lenker mit dem Fahrzeug angefahren und am Bein unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker des Fahrzeuges, laut Opfer zwischen 25 und 30 Jahren alt, mit Arbeitsjacke bekleidet und ohne Bart, fuhr weiter und ließ sein Opfer zurück.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mondsee unter der Telefonnummer 059133/4167-100.