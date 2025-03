Raser mähte junge Nachtschwärmerin nieder

Was für ein Wahnsinn! Ein Raser mähte in der Nacht zum Sonntag eine junge Fußgeherin nieder und verletzte sie schwer. Der Raser ließ die 21-jährige Nachtschwärmerin verletzt am Boden liegen und flüchtete. Jetzt hofft die Polizei durch Zeugen den Straßenrowdy zu erwischen.