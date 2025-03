Immobilienmarkt in Tirol bleibt weiter angespannt

Nur drei Bezirke mit einem Plus

Beim Blick auf die einzelnen Bezirke konnten nur drei ein Plus verzeichnen. Das größte gibt es mit 11,2 Prozent (635 verkaufte Objekte) in Landeck. Dahinter folgen Innsbruck-Land mit Plus 5,6 Prozent (2250 verkaufte Objekte) und gerade noch Imst mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 704 abgewickelten Verkäufen.