New home for Raxbier

Popular “Raxbräu” beer gets a cool location

Nachrichten
31.12.2025 10:48
Niko Sindelar (left) and Sasza Hauser (right) are looking forward to the opening of their ...
Niko Sindelar (left) and Sasza Hauser (right) are looking forward to the opening of their "Raxbräu" on March 21 from 1 pm.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

On March 21, the popular "Raxbräu" beer from the mountain region of the same name will have a new home. The former cinema and musicians' home in Hirschwang an der Rax is being converted into a fine brewery and gourmet location. Instead of 300 liters per week, 6000 liters can then be brewed. 

0 Kommentare

In 1959, cinema classics such as "Wehe, wenn sie losgelassen" were shown in the old cinema in Hirschwang an der Rax, but from next week, the finest beer will be brewed and served there.

Die-hard beer drinkers have been familiar with "Raxbräu" since 2006. Until recently, it was still brewed in Payerbach - but only 300 liters a week due to a lack of space.

The old movie theater chairs will be integrated into the restaurant's dining area. In general, ...
The old movie theater chairs will be integrated into the restaurant's dining area. In general, the retro style of the 70s will be retained.(Bild: Doris Seebacher)
From Friday, people will be able to eat and drink where the projector for the film screenings ...
From Friday, people will be able to eat and drink where the projector for the film screenings used to be.(Bild: Doris Seebacher)
Eat and drink while watching the beer "work". The brewery is integrated into the "Raxbräu" ...
Eat and drink while watching the beer "work". The brewery is integrated into the "Raxbräu" restaurant.(Bild: Doris Seebacher)
Just before the valley station of the Rax cable car and before the entrance to the popular ...
Just before the valley station of the Rax cable car and before the entrance to the popular motorcycle and excursion paradise Höllental, the "Raxbräu" opens its doors on March 21. Niko Sindelar and Sasza Hauser are looking forward to welcoming numerous visitors.(Bild: Doris Seebacher)
After the cinema, the "Raxbräu" served as a musicians' home. The lettering is to be preserved as ...
After the cinema, the "Raxbräu" served as a musicians' home. The lettering is to be preserved as a memento. "The missing letters will be added," says Hauser.(Bild: Doris Seebacher)
The "Raxbräu" beer is characterized by the fact that it is not filtered and not pasteurized. ...
The "Raxbräu" beer is characterized by the fact that it is not filtered and not pasteurized. "Nevertheless, it can be kept chilled for up to six months," explains Niko Sindelar.(Bild: Doris Seebacher)
There is also a cozy bar in the new "Raxbräu".
There is also a cozy bar in the new "Raxbräu".(Bild: Doris Seebacher)

Brewing beer, eating and drinking in a former movie theater
The demand was so great that "Raxbräu" brewer Sasza Hauser and his nephew Niko Sindelar looked around for a new location. They found what they were looking for in the former musicians' home, which had previously also been used as a "movie theater".

And the new location is impressive. A cozy bar was created in the entrance area and behind it, in the old cinema hall, the brewery and plenty of seating for guests. After all, the new pub, which bears the same name as the beer, is not to miss out on culinary delights and celebrations. Head brewer Hauser will be cooking himself. "I'm the best award-winning chef who didn't learn to cook," laughs Hauer at compliments on his excellent culinary skills.

A cozy guest garden, which is perfectly embedded in the mountain backdrop of the Rax massif, already makes the restaurant a real insider tip for beer lovers and day trippers. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

