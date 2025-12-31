Popular “Raxbräu” beer gets a cool location

The old movie theater chairs will be integrated into the restaurant's dining area. In general, the retro style of the 70s will be retained. (Bild: Doris Seebacher)

From Friday, people will be able to eat and drink where the projector for the film screenings used to be. (Bild: Doris Seebacher)

Eat and drink while watching the beer "work". The brewery is integrated into the "Raxbräu" restaurant. (Bild: Doris Seebacher)

Just before the valley station of the Rax cable car and before the entrance to the popular motorcycle and excursion paradise Höllental, the "Raxbräu" opens its doors on March 21. Niko Sindelar and Sasza Hauser are looking forward to welcoming numerous visitors. (Bild: Doris Seebacher)

After the cinema, the "Raxbräu" served as a musicians' home. The lettering is to be preserved as a memento. "The missing letters will be added," says Hauser. (Bild: Doris Seebacher)

The "Raxbräu" beer is characterized by the fact that it is not filtered and not pasteurized. "Nevertheless, it can be kept chilled for up to six months," explains Niko Sindelar. (Bild: Doris Seebacher)